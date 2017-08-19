Курс доллара на межбанке 18 августа пробил новый психологический уровень

Завтра межбанк не работает, несмотря на рабочий день в стране и банках, потому сегодняшний день был последним для торгов, и коротким - до 16:00. Объем валютных продаж заметно сократился - со вчерашних $373,60 млн. до $242,58 млн. И обошлось без покупок Нацбанком доллара.

«После открытия безналичного рынка на уровнях 25,49-25,51 грн./$ котировки сузились к диапазону 25,49-25,50 грн./$, в котором торги длились до обеда. Во второй половине дня активность на межбанке была невысокой, при этом гривне удалось к завершению торговой сессии укрепиться к 25,46-25,48 грн./$», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Также как и вчера, во главу угла ставились платежи по квартальным налогам. Они практически завершились, потому курсовой тренд назвали предсказуемым.

«Сегодня вполне прогнозировано в связи с крупными распродажами из-за окончания налогового периода курс доллара вновь немного снизился», - подчеркнул UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы.

Станислав Верхградский ждет в понедельник старта безналичных торгов в рамках 25,45-25,50 грн./$. И рассчитывает на достаточно ровную торговлю - без резкого роста валютных продаж, несмотря на то, что 21 августа на межбанке должны продавать выручку за два дня - 18 и 19 число.

«Для роста объемов предложения валюты в этот день объективных причин не видим. Такой рост ожидаем после праздников на День Независимости», - сказал Верхградский.

А Олег Куринной закладывает более широкий курсовой диапазон - 25,55-25,65 грн./$.

«Немного и ненадолго тренд ослабления доллара изменится на следующей неделе. Этому будет способствовать отложенное предложение, которое сформируется в рабочую субботу, 19 августа. Поэтому в понедельник-вторник доллар может незначительно прибавить в весе, но уже в среду перед праздничными днями динамика укрепления гривны скорее всего возобновится - в бюджетно-налоговый период бизнес вновь активизируется с продажами», - считает он.

Неоднозначную оценку дает заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк: «Похоже, теперь у рынка появилась новая точка протяжения в области 25,0 грн./$. Возможны отскоки наверх ближе к концу месяца, но это может быть, если занимать короткие позиции по доллару».

О чем не забывает никто - это о выплатах Госказначейства, которые не произошли на этой неделе и теперь ожидаются с 21 по 23 августа. Они будут давить на курс валют. Ведь у импортеров появится больше гривни для покупок валюты, а экспортеры могут начать придерживать долларовые продажи.

«К концу следующей недели допускаем появление на рынке долгожданной ликвидности от выплат НДС на счета компаний-экспортеров, в результате чего на межбанке может сократиться предложение безналичной валюты», - спрогнозировал Станислав Верхградский.

Основа для нового укрепления гривни будет закладываться уже на День независимости, и аукнется рынку лишь 28-29 августа.

«Отложенное предложение, которое накопится за выходные четверг и пятницу, выльется на рынок уже через неделю», - подтвердил Олег Куринной.