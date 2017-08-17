Бизнес заплатил налоги и нащупывает новый курс доллара на межбанке

17 августа безналичный курс доллара просадили на 5 копеек, и остановили в рамках 25,51-25,53 грн./$ по итогам межбанковских торгов, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В течении дня котировки выходили на новый психологический уровень - 25,50 грн./$, но после аукциона Нацбанка, выкупавшего доллар, отскочили наверх. Регулятор не дал курсу провалиться еще ниже.

«После открытия межбанковских торгов снижением котировок к 25,49-25,51 грн./$ гривна смогла еще укрепить позиции к 25,48-25,50 грн./$. Объявление Нацбанком аукциона по покупке долларов остановило снижение курса доллара, а сам результат интервенционной покупки Нацбанком валюты способствовал небольшой курсовой коррекции к 25,50-25,51 грн./$. После обеда активность на межбанке была невысокой, доллар смог вернуть еще пару копеек. Завершилась безналичная торговая сессия в диапазоне 25,51-25,53 грн./$», - уточнил Верхградский.

Продавали валюты много, но к зафиксированному вчера пику - $494,28 млн. - межбанк приблизиться не смог. 17 августа объем долларовых торгов сократился до $373,60 млн. Продавали валюту по той же причине, что и вчера.

«Погашение квартальных налоговых платежей завершается 19 августа - традиционно через 50 дней после окончания квартала. Соответственно в последние дни перед завершением налогового периода на рынке начинается ажиотаж на продажу инвалюты. Все это на ряду с сезонными факторами привело к резкому укреплению гривны», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк на этих настроениях сегодня выкупил $44 млн. из предложенных ему $46 млн., с курсом отсечения 25,5195 грн./$. Похоже, регулятор договорился для этого с Госказначейством, которое поставило на паузу выплаты по НДС. Их на рынке ждут уже неделю, и опасаются, что они простимулируют импортеров на покупку доллара. В этом случае они могли бы составить серьезную конкуренцию НБУ, и даже приподнять курс доллара.

«На наш взгляд, Госказначейство координирует выплаты НДС с Нацбанком. Таким образом, возмещение НДС ожидаем в конце месяца, когда в связи с бюджетно-зарплатным периодом эта гривневая ликвидность будет иметь минимальное влияние на безналичные котировки», - сказал Станислав Верхградский.

Валютные распродажи под квартальные налоги подошли к концу. Завтра финансисты уже не ждут крупных партий доллара на межбанке. В тоже время не берутся точно предсказывать новый долгосрочный тренд.

«Цель на 25,50 грн./$ была выполнена. Дальше надо посмотреть, если не будет внятного отскока наверх, то пробьем 25,50 грн./$ и пойдем тестировать диапазон 25,0-25,20 грн./$. Однако, пока рано делать уверенные прогнозы, нужно немного больше времени», - заметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

На 18 августа финансисты дают аккуратные прогнозы на курс валют. Станислав Верхградский ждет старта торгов в рамках, а Олег Куринной торговлю в рамках 25,45-25,55 грн./$.

«В пятницу ожидаем сокращение объемов межбанковских торгов в связи с окончанием уплаты квартальных налогов. Профицит валюты на рынке, скорее всего, сохранится, но не в прежних размерах. Вероятность появления Нацбанка с покупкой безналичной валюты в пятницу оцениваем как «50 на 50», - объяснил Верхградский.

По мере просадки безналичного курса падает и цена доллара в кассах. Минимальный курс продажи наличной валюты людям просел уже на 6 копеек и зафиксировался на уровне 25,56 грн./$. Его уже по традиции предложил Банк инвестиций и сбережений, перещеголяв даже небанковские финучреждения, которые сегодня держали свой ценник в рамках 25,60-25,65 грн./$.

В целом у банков недорогим считался доллар, который продавали в рамках 25,60-25,68 грн./$. И интересно, что в эту группу продавцов попали не только банки средней руки, но и государственные Приватбанк и Укргазбанк. Рядом с ними в этом ценовом коридоре оказались Банк Пивденный, ТАСкомбанк, Правэкс-банк, Экспресс-Банк, БМ Банк.

Большинство же банковских предложений по продаже доллара населению делались в более дорогом сегменте - 25,70-25,75 грн./$: ОТП Банк, Кредобанк, ПУМБ, Проминвестбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк.

Выкупали валюту у людей сегодня в рамках 25,40-25,60 грн./$.

Настоящую валютную раскачку менялы устроили 17 августа на черном рынке. Здесь день начинался на достаточно высоких отметках - 25,58-25,67 грн./$. Но долго там не продержался - спроса на валюту не было, и котировки уже к 11 часам скатились к 25,59-25,64 грн./$. Это активизировало торговлю и пошли продажи. Но как только барыги подняли на оживлении цены до 25,58-25,68 грн./$, сделки стали тормозиться и произошел курсовой откат. Сначала цены просели к 25,58-25,63 грн./$, а к вечеру и вовсе к 25,57-25,62 грн./$.