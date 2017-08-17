Тракторы и самолеты. Десять фактов о новом главе Антонова

Во вторник, 15 августа, госконцерн Укроборонпром объявил об отставке президента ГП Антонов Александра Коцюбы. Коцюба сообщил, что возвращается в частный бизнес.

В этот же день исполняющим обязанности президента ГП Антонов назначен 52-летний экс-директор Харьковского авиазавода Александр Кривоконь.

LIGA.net публикует десять интересных фактов о новом руководителе крупнейшего украинского авиапредприятия.

Коллекционер и тракторист

Александр Кривоконь увлекается тракторостроением. Он написал четыре книги и более десятка научных статей об истории тракторостроения в Украине. Собирает значки, медали, банкноты, почтовые марки и спичечные коробки с тракторной тематикой.

В 2016 году защитил докторскую диссертацию на тему: "Развитие тракторостроения в Украине в контексте мирового прогресса".

Менеджер Ярославского

В середине нулевых Кривоконь считался управленцем Александра Ярославского. Он успел поработать на двух предприятиях, которые контролировал харьковский бизнесмен: Черниговском химволокне и Харьковском тракторном заводе. На ХТЗ в должности гендиректора, а потом - президента.

В 2006 году под его руководством харьковское предприятие получило чистый убыток 31,2 млн грн. К осени 2007 года долг завода увеличился до 49,31 млн грн, после чего Фонд госимущества продал последний госпакет акций ХТЗ.

После того как предприятие вошло в сферу влияния российского олигарха Олега Дерипаски, Кривоконь покинул завод.

Тракторы для Южмаша

После увольнения с ХТЗ устроился на Южмаш - крупнейший украинский завод по производству ракетно-космической техники. На Южмаше Кривоконь поработал почти год и руководил производством гражданской продукции - все тех же тракторов.

Топ-менеджер планировал нарастить производство тракторов до 1000 единиц в год. В 2007 году Южмаш выпустил чуть более 600 машин.

Трамваи на Малышева

С 2008 по 2010 год Кривоконь руководил гражданским производством на харьковском ГП Завод им. Малышева - одном из крупнейших в Европе производителей бронетанковой техники. Тогда планировалось, что гражданская продукция должна составлять не менее половины объема производства завода.

Одна из инициатив - запуск производства подвижного состава городского электротранспорта - трамваев и троллейбусов. Кривоконь вел переговоры о совместном производстве в Харькове с Siemens Transportation, Bombardier и Alstom Transport.

До производства дело не дошло.

Под крылом Ахметова

С марта 2012 по декабрь 2014 года работал в корпорации Горные машины (сейчас - Corum group), которая входит в СКМ Рината Ахметова.

Помимо прочего, занимался организацией запуска производства в Украине скоростных поездов Hyundai Rotem совместно с корейским концерном Hyundai. Компания Ахметова зарегистрировала в Дружковке компанию Ротем Украина.

Проект не состоялся.

Авиатор

В феврале 2017-го Кривоконь неожиданно стал гендиректором Харьковского государственного авиационного производствен­ного предприятия (ХГАПП). Бывший ХАЗ достался новому менеджеру не в лучшем состоянии - завод находится в процедуре банкротства, он отрезан от водо- и электроснабжения, кредиторская задолженность достигает 2,3 млрд грн.

Харьковский авиазавод несколько лет занимается производством самолета Ан-74 для Казахстана. Выполнение заказа планировалось на осень 2015 года, однако сроки были сорваны. Кривоконь пообещал доделать самолет, за который заказчик уже выплатил $15 млн, к осени 2018 года.

В перспективе авиазавод рассчитывает заниматься модернизацией самолетов Ан-74 и Ан-140. Всего для Казахстана завод планирует выпустить пять самолетов. План реанимации завода предусматривал перепрофилирование простаивающих мощностей под выпуск непрофильной продукции, например пластиковых окон.

"Я вижу несколько видов бизнеса: ремонт самолетов - это сервис. Обучение, к примеру, штурманов и в учебном центре. Выпуск самолетов, выпуск запчастей, реновация - выкупать "металлолом", который у кого-то стоит, восстанавливать, переоборудовать (например, пассажирский в грузовой - по заказу), увеличивать летную способность и продавать", - заявлял Кривоконь на одной из пресс-конференций.

Политик

Александр Кривоконь беспартийный. В 2006 году баллотировался в Харьковский облсовет от избирательного блока "Блок Гошовского "За Союз!" (блок тогда сформировали партия Союз, партия Социалистическая Украина, партия Вітчизна и Славянская партия). Входил в первую пятерку списка.

В 2010 году баллотировался в Харьковский горсовет по одномандатному избирательному округу № 46.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от Оппозиционного блока (получил непроходное 67-е место в списке партии, работал в то время в Corum Group Ахметова).

Афганец и волонтер

Участник боевых действий в Афганистане. Входит в руководство Черниговского городского союза воинов-интернационалистов и Харьковского городского союза воинов-интернационалистов. Возглавляет общественную организацию Воины добра, которая помогает участникам АТО. В частности, является советником командира 92-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в Харьковской области.

Декларация

Согласно декларации о доходах за 2016 год, у Александра Кривоконя в совместной собственности с женой находятся квартира в Чернигове (82 м кв), дом в Харькове (85,6 м кв), квартира в Киеве (66,8 м кв). Также владеет подвалом площадью 588 м кв в Харькове и тремя земельными участками в Фастовском и Яготинском районах Киевской области (на 2500 м кв, 45 600 м кв и 1000 м кв).

В семье два автомобиля: седан Toyota Avalon 2013 года выпуска и кроссовер Honda CR V 2008 года.

Кривоконь с женой Натальей владеют строительной компанией Производственно-торговое предприятие УкрБудКонтракт. Также новому главе Антонова принадлежат 21% в капитале ООО Торговый дом Украина-Туркменистан и 50% в Сельскохозяйственном предприятии Чернігівхутро (специализируется на производстве и продаже меховых изделий).

На банковском счете в ПУМБе хранит $20 638.

Летописец

У нового руководителя Антонова есть персональный сайт, на котором публикуются новости о профессиональной и научной деятельности, биографические данные и хобби.

Кривоконь увлекается дайвингом, имеет сертификат инструктора CMAS.