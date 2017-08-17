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Налогоплательщики увеличили перечисления в бюджет на 28%
08:58 17.08.2017 |
Налогоплательщики в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили перечисления в общий фонд государственного бюджета на 28%, до 412 миллиардов гривень, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
"По итогам января-июля 2017 мы получили увеличение поступлений почти на 90 миллиардов гривень по сравнению с прошлым годом. При этом в течение всего 2017 ГФС ежемесячно обеспечивает перевыполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Таких результатов удалось достичь благодаря усилению мер по детенизации экономики, усиленной борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил", - цитируются в сообщении слова главы Фискальной службы Мирослава Продана.
Он также сообщил, что, в частности, в июле в общий фонд госбюджета поступило почти 55 миллиардов гривень, по сравнению с июлем 2016 года поступления увеличились на 23%.
ГФС отметило, что 95% из общей суммы сбора января-июля уплачено налогоплательщиками добровольно. Контрольно-проверочная работа и меры принудительного взыскания составляют лишь 5%.
"Такие результаты свидетельствуют о росте налоговой культуры наших налогоплательщиков и понимание бизнесом необходимости своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы", - считает Продан.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-июле текущего года получил 447,635 миллиарда гривень доходов, что на 10,3% больше бюджетной росписи на этот период.
Поступления в госбюджет за этот период на 48,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
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