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Снижение курса доллара на межбане должно продолжиться до конца недели
21:56 16.08.2017 |
На валютном рынке закончилось лето: 16 августа межбанк за один день взбодрился и вышел на осенние объемы торгов. По их итогам курс доллара упал на 2 копейки, и зафиксировался в рамках 25,56-25,58 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Тренд был неоднозначным: утром на крупных покупках валютные котировки немного подрастали, однако после их завершения доллар все же подешевел.
«В среду вслед за открытием межбанковской торговой сессии котировками 25,56-25,58 грн./$ последовало незначительное кратковременное укрепление доллара к уровням 25,58-25,60 грн./$, после чего курс доллара вернулся к уровням открытия, а к обеду достиг значений 25,56-25,57 грн./$. Завершился межбанковский торговый день на уровнях 25,56-25,58 грн./$», - детализировал Верхградский.
Объем торгов вырос со вчерашних $296 млн. и показал абсолютный рекорд не только для августа, но и для всего лета - $494,28 млн. (свыше $400 млн. в последний раз продавалось в мае).
«Активизация продавцов - следствие уборочной кампании у агропроизводителей, которым необходима гривна под закупку расходных материалов. Кроме того, часть наличного валютного рынка сейчас перекочевала на межбанк. Излишек наличной валюты связан с предстоящим началом учебного года: украинцам нужна гривна для проплат за образование», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Кроме того, мощные продажи доллара объяснили налоговым периодом.
«На наш взгляд, основная причина наблюдаемого сегодня увеличения валютного предложения на межбанке заключается в предстоящей уплате квартальных налогов», - подчеркнул Станислав Верхградский.
Последний срок уплаты 18 августа, так что у компаний осталось совсем немного времени, чтобы рассчитаться с госбюджетом.
Из числа валютных продавцов 16 августа выделяли ING Bank, Приватбанк и ПУМБ. А из покупателей доллара - Ощадбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank. Национальный банк участия в рекордных торгах не принимал.
Похоже, что без доллара НБУ оставил наш Минфин. Властям потребовалась крупная валютная сумма, и они решили собрать ее на рынке, нарастив госдолг.
«Минфин провел крупное размещение валютных гособлигаций - на $351 млн. И банкам, которые хотели приобрести долговые бумаги, нужно было предварительно купить доллары под правительственный аукцион», - объяснил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Попутно финансисты говорили об окончании отпускного сезона.
«Компании-импортеры во второй половине последнего летнего месяца начинают подготовку к старту активного бизнес-сезона и постепенно этот тренд будет усиливаться», - заверил Олег Куринной.
17-18 августа экспортеры продолжат активно распродавать крупные суммы валюты под уплату квартальных налогов. Так что курсы валют продолжат плавное снижение.
«Похоже, уже завтра проверим 25,50 грн./$ на прочность», - отметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Станислав Верхградский прогнозирует старт безналичных торгов в рамках 25,55-25,60 грн./$, а затем также допускает движение к новому психологическому минимуму - 25,50 грн./$. И лишь Олег Куринной настроен менее оптимистично - 25,55-25,65 грн./$.
Единственное, что может стать на пути укрепления гривни - это выплаты Госказначейства, которых финансисты ждут уже несколько дней.
«Завтра в пользу гривны продолжит играть подготовка компаний к уплате квартальных налогов. Против национальной валюты могут выступить выплаты НДС», - резюмировал Станислав Верхградский.
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