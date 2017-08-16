НБУ ожидает рост розничного кредитования и видит препятствия для кредитования бизнеса

Национальный банк ожидает рост розничного кредитования за счет увеличения доходов населения и видит препятствия для корпоративного кредитования.

Об этом говорится в обновленном обзоре банковского сектора за август, передают Українські Новини.

По данным НБУ, банки все активнее кредитуют население: в 1-м полугодии гривневые кредиты физическим лицам выросли на 13,4% (с учетом переноса на баланс Приватбанка операций Р2Р).

"Благодаря оживлению розничного кредитования качество кредитного портфеля населения выросло: доля неработающих кредитов за второй квартал сократилась на 2,3 п.п. до 57,9%. Объем нового кредитования бизнеса во 2-м квартале в целом по системе был незначительным. Кредиты в гривне выросли на 2,2% за квартал (+9,1 млрд гривен) Большую часть прироста составили займы, полученные отдельными государственными монополиями в июне. Выросли кредитные портфели бизнеса в отдельных крупных банках с иностранным капиталом, но эти кредиты преимущественно краткосрочные, предоставленные на финансирование текущей деятельности", - сказано в обзоре НБУ.

Всего за 1-е полугодие валовый корпоративный кредитный портфель уменьшился на 2,3% (-19,2 млрд) в результате списания и погашения кредитов в валюте.

В то же время чистые кредиты корпораций сократились на 7,9% после формирования резервов несколькими крупными банками.

Доля неработающих кредитов в системе выросла в течение 2-го квартала на 2,6 п.п. до 57,7%.

Во 2-м квартале совокупная доля государственных ценных бумаг (преимущественно ОВГЗ) в чистых активах банков уменьшилась на 0,5 п.п. до 25,7%.

Значительное количество этих бумаг на балансе больше присуще госбанкам, которые были докапитализированы ОВГЗ.

По мнению НБУ, в секторе сохраняются оптимистичные ожидания.

"Последний опрос об условиях кредитования показал, что подавляющее большинство банков в течение года планирует ускорить кредитования бизнеса и населения. Снижение НБУ ключевой ставки с 14% до 12,5% во 2-м квартале создало предпосылки для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике", - отметил Нацбанк.

По мнению регулятора, розничное кредитование продолжит расти благодаря повышению доходов и сохранению потребительской уверенности.

"Рост портфеля кредитов физическим лицам свидетельствует о восстановлении аппетита банков к кредитованию после длительного перерыва. Снижение ставок позволит существенно улучшить ценовые условия кредитования до конца года. Однако развитие корпоративного кредитования в дальнейшем будет сдерживаться низким уровнем защиты прав кредиторов, из-за чего банки должны делать жестче неценовые условия, включая требования к обеспечению, прозрачности и отчетности заемщиков", - уверен регулятор.

Как сообщали Українські Новини, совет Национального банка считает, что инвестиции банков в ОВГЗ несут риски для роста кредитования экономики.