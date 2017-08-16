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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госдеп США прокомментировал сообщения о поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР

08:22 16.08.2017 |

Мир

 

Госдеп знаком с публикациями, в которых утверждалось о поставках в КНДР ракетных двигателей украинского производства. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Разумеется, мы знаем об этих сообщениях. Мы отнесемся к этому вопросу очень серьезно, если сообщения подтвердятся", - заявила Нойерт журналистам.

По ее словам, задача США и всего мирового сообщества - умерить военные амбиции Северной Кореи.

"Принято много резолюций Совета безопасности ООН. Они обязывают все государства, включая Украину, предотвращать отправку стратегически важных технологий в КНДР. В прошлом - я знаю, что Украина предотвращала поставку запрещенных материалов в страны, которые вызывают большое беспокойство", - отметила представитель Госдепа.

Она подчеркнула, что США и Украину связывают "хорошие, цельные отношения", напомнив о недавнем визите в Вашингтон украинского президента Петра Порошенко.

"Мы не комментируем сообщения разведки. Украина, следует отметить, имеет очень надежную историю усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР", - добавила Нойерт.
По материалам: НВ
 

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