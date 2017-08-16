Курс доллара на межбанке продолжает скатываться вниз, несмотря на сокращение валютных распродаж экспортеров

Объем долларовых торгов сократился со вчерашних $348,66 млн. до $296 млн. Но даже на эту валютную партию не нашлось покупателей. Нацбанк снова пополнял свои золотовалютные резервы, поддерживая американскую валюту.

«После открытия торгов уровнями 25,60-25,63 грн./$ котировки чуть дернулись вверх, однако выше области 25,62-25,64 грн./$ курс доллара не пошел. Под давлением валютных продаж гривна продолжила укрепление. При достижении котировками уровней 25,58-25,59 грн./$ на рынок вышел НБУ с покупкой в режиме запроса наилучшего курса. Поддержка Нацбанка помогла доллару остановить падение - межбанк закрывался в диапазоне 25,58-25,60 грн./$», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк уточнил, что нацбанковский выкуп шел в очень узком курсовом коридоре - 25,585-25,59 грн./$.

По подсчетам финансистов, центробанк приобрел порядка $37 млн. Объем достойный валютного аукциона. Похоже, чиновники решительно настроились на укрепление гривни, и боялись его спугнуть.

Ожидаемых крупных выплат Госказначейства по НДС - предвкушаемых финансистами с прошлой недели - сегодня не происходило. Если бы импортеры получили от властей дополнительную гривну, то наверняка и без помощи НБУ справились с валютными покупками.

Этот фактор продолжит давить на курс валют в ближайшие дни. Хотя в тоже время финансисты не делают панических прогнозов. На 16 августа они хором называют один курсовой коридор - 25,55-25,60 грн./$.

«Повлиять на рост курса доллара в ближайшее время смогут возмещения по НДС. Пока же каких-либо других весомых причин для изменения курса нет», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

До конца недели не исключается просадка безналичного курса еще на 10 копеек - к новому курсовому порогу. Однако и в этом прогнозе финансисты не забывают о выплатах Госказначейства.

«При сохранении текущих условий гривна с высокой вероятностью к завершению августа может достичь отметки 25,50 грн./$. Этому будут способствовать идущие сейчас полным ходом валютные продажи под уплату квартальных налогов, накопленное валютное предложение после национального Дня независимости, а также предстоящий в конце месяца бюджетно-зарплатный период. В то же время среди главных препятствий на пути укрепления гривны можем выделить выплаты НДС экспортерам и активные интервенционные покупки валюты Нацбанком», - считает Станислав Верхградский.

Почти невозможной финансисты считают просадку к новой курсовой фигуре.

«Вероятность того, что доллар снизится до 25,0 грн./$, на наш взгляд, минимальна. Вместе с тем, справедливо отметить, что после праздников за счет отложенного предложения и бюджетно-налогового периода доллар потенциально может просесть на 10-20 коп. И хотя сегодня предложения на рынке достаточно, а макроэкономические тенденции благоприятствуют курсоформированию в стране в основном из-за растущего экспорта сельскохозяйственной продукции и незначительной в сравнении с активным бизнес-периодом (который начнется осенью) долей импорта. Но такая ситуация будет традиционно длиться не более, чем до осени», - заверил Олег Куринной.

После начала активной подготовки к отопительному сезону и роста спроса на доллар, он допускает девальвацию гривни.

«В пределах 1-1,5 грн.», - полагает Куринной.

Наличный курс доллара скатывается не так активно, как межбанк: потерял в среднем полторы-две копейки. 15 августа самую дешевую валюту людям предлагал один банк (Инвестиций и сбережений) - 25,65 грн./$.

Ценники небанковских финучреждений были немного выше - 25,67-25,68 грн./$.

Большинство банковских ценников укладывалось в рамки 25,70-25,80 грн./$: Сбербанк, Индустриалбанк, Приватбанк, ПУМБ, Ощадбанк, Альфа Банк, Экспресс Банк и др.

А максимальная цена валюты достигала 25,90 грн./$ (Альянс Банк, ВТБ Банк).

Выкупали наличную валюту у людей в рамках 25,40-25,66 грн./$.

Много потерял доллар на черном рынке: за день менялы опустили свои ценники сразу на 7 копеек. У них день начинался в рамках 25,64-25,73 грн./$, после чего произошла просадка к 25,66-25,70 грн./$, а затем и к 25,64-25,69 грн./$, а закончился день в диапазоне 25,63-25,66 грн./$. Валютчики отмечают заметное снижение спроса на доллар, и желание населения сдать валюту. Похоже, людям требуется гривна для школьных покупок детей.