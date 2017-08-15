Курс доллара на межбанке трясет из-за аграриев

Аграриям нужна гривна под уборочную кампанию и на подготовку к осенней посевной. Так что они вовсю развернули продажу валютной выручки: объем долларовых торгов вырос с $346,90 млн. до $348,66 млн. Рынок не смог сам справиться с такими покупками, и Нацбанку представилась возможность пополнить свои золотовалютные резервы. При этом ему удалось не поднять курс доллара на межбанке.

«Межбанковские торги понедельника прошли под влиянием устойчивого превышения предложения безналичной валюты над спросом. Открытие торговой сессии прошло на уровнях 25,63-25,65 грн./$, после чего вопреки профициту валюты котировки существенно не менялись. Аукцион Нацбанка с курсом отсечения 25,64 грн./$ извлек с рынка избыточную валюту с межбанка, при этом не оказав влияния на само направление курсовой тенденции. После участия регулятора на рынке еще оставалась валюта, однако повторного появления НБУ не потребовалось, рынок сам «переварил» остатки валюты, что сопровождалось снижением котировок к концу дня к диапазону 25,62-25,63 грн./$», - уточнил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Дополнительных факторов, двигающих курсы валют, банкиры сегодня не отмечали. Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной продолжает говорить о сезонных моментах, а, ожидаемых выплат Госказначейства по НДС, финансисты сегодня не отмечали. Заметные объемы ощутили лишь в конце прошлой недели.

«По нашим наблюдениям выплаты НДС могли проходить 9-10 августа, и составили 4-4,5 млрд грн. Именно с этим фактором связываем активизацию спроса на безналичном рынке во второй половине прошедшей недели, в результате которой на фоне повышенного валютного предложения импортерам практически не потребовалась помощь НБУ в осваивании выставленной на продажу валюты», - сказал Верхградский.

В тоже время банкиры продолжают держать выплаты по НДС в уме. Все понимают, что как только экспортеры получат от государства крупную порцию гривни, они станут куда меньше продавать необязательной части валютной выручки. А импортеры наверняка заходят прикупить за дополнительную партию доллара впрок.

«На завтра мы прогнозируем диапазон торгов 25,60-25,70 грн./$ в зависимости от того, начали ли поступать возмещения по НДС на счета компаний-экспортеров. В ближайшие дни это основной фактор, способный ослабить гривну. Также ситуативное кратковременное влияние на курс окажет рабочий день в субботу. В силу отложенного спроса следующая неделя может начаться с небольшого подорожания валюты. Но это кратковременное явление», - уверен Олег Куринной.

Более лестный для гривни прогноз дал Станислав Верхградский, который ожидает 15 августа старт межбанка на 25,60-25,65 грн./$.

«В течение дня допускаем укрепление гривны до 25,55-25,60 грн./$. Вообще завтра на межбанке ожидаем сохранение благоприятных для гривны условий», - отметил он.

Еще более оптимистический прогноз выдал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк, который предвкушает новый психологический минимум.

«Курс продолжает двигаться в направлении значимой поддержки на 25,50 грн./$», - сказал он.