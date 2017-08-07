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НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой
07:17 14.08.2017 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"Внесли данные в Единый реестр досудебных расследований", - сказал он.
Расследование начато по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
Ранее суд обязал НАБУ открыть соответствующее производство.
Как сообщали Українські Новини, в январе Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков.
За 2016 год Гонтарева задекларировала 56,95 млн гривен доходов и 2,65 млн долларов сбережений на банковском счету.
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