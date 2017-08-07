Против Гонтаревой возобновили следствие - суд

Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие против экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в постановлении суда.

"Постановление следователя по особо важным делам о закрытии уголовного производства отменить, а материалы уголовного производства направить в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для продолжения досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении.

Отмечается, что решение о закрытии уголовного производства следователь ГПУ принял необоснованно.

Следователь сослался на то, что "каких-либо объективных или фактических данных, свидетельствующих о наличии в действиях председателя или других должностных лиц НБУ состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 376 УК Украины, не установлено, а их получение следственным путем в ходе проведения досудебного расследования исчерпано".

Суд назвал такие доводы необоснованными, поскольку во время следствия не исследованы все обстоятельства дела.

Как следует из постановления, дело было открыто 3 марта 2017 года после обращения одного из народных депутатов. 23 мая 2017 года следователь Генпрокуратуры Мойсиенко закрыл уголовное производство.

Напомним, 14 июля 2015 года Министерство внутренних дел возбудило дело против руководства Национального банка после соответствующего обращения народного депутата Виталия Куприя.