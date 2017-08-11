За неделю курс доллара на межбанке подешевел сразу на 17 копеек

11 августа курс доллара на межбанке потерял 1 копейку, и зафиксировался в рамках 25,66-25,67 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский. За неделю валюта подешевела сразу на 17 копеек.

Экспортеры не жадничали и почти всю неделю распродавали свои валютные запасы. Делали это и сегодня: объем торгов вырос с $313,24 млн. до $346,90 млн, несмотря на короткий рабочий день. Нацбанк второй день подряд проводил выкуп валюты в режиме наилучшего курса.

Расторговались экспортеры не сразу. Утренняя сессия на межбанке начинались в рамках 25,71-25,73 грн./$.

«Но не задерживаясь на указанных уровнях, курс сразу начал плавное снижение. К обеду доллар подешевел к 25,67-25,68 грн./$. В ходе торгов ощущалось увеличенное валютное предложение, однако рыночный спрос практически самостоятельно смог с ним справиться. Нацбанку сегодня досталось немного валюты. Завершились межбанковские торги на уровнях 25,66-25,67 грн./$», - уточнил Верхградский.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной считает, что валютные продажи поддерживались сезонными факторами - поступлениями аграриев и металлургов, которые конвертировались для подготовки к новому производственному сезону.

При этом экспортеры старались правильно разыграть валютную партию, чтобы максимально выгодно продать заработанный доллар. Сегодня с утра они долго придерживали продажи.

«По всей видимости предприятия предполагали, что выставленные на рынок их большие объемы валюты окажут влияние на котировки не в их пользу, поэтому ждали появления Нацбанка с покупкой валюты. Однако отсутствие новостей от регулятора на фоне плавного снижения курса доллара подтолкнуло их к решению продавать, не дождавшись Нацбанка. И только после этого он появился на рынке. По нашим оценкам сегодня у НБУ был не очень результативный день - купил всего $4,0 млн. по курсу 25,68 грн./$», - отметил Станислав Верхградский.

После выплат по госдолгу Нацбанк в прошлом месяце сократил свои золотовалютные резервы, потому сейчас не упускает не единой возможности их восполнить.

«НБУ заинтересован в наполнении резервов. Потому всегда ждем его выхода на торги при формировании валютного излишка. Думаю, в объеме до $20 млн. мы будем видеть регулятора в режиме наилучшего курса, а до $50 млн. - Нацбанк, скорее всего, проведет аукцион», - отметил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На следующую неделю финансисты дают разные прогнозы. Например, Станислав Верхградский ждет в понедельник старта межбанка в диапазоне 25,65-25,70 грн./$.

«В течение следующей недели предполагаем, что курс доллара продолжит обновлять минимумы текущего года», - при этом добавил он.

На укрепление гривни настраивается и заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

«Есть высокая вероятность движения курса с понижением в районе 25,50 грн./$. Во всяком случае, совершенно реально торговаться в диапазоне 25,50-25,60 грн./$», - сказал он UBR.ua.

В тоже время Олег Куринной допускает движение вверх: «Сезонные факторы, на наш взгляд, будут благоприятствовать гривне и на следующей неделе, а соответственно, курс будет держаться в пределах 25,65-25,80 грн./$».

Давить на курсы валют на будущей неделе могут выплаты по налогу на добавленную стоимость.

«Можем предположить, что на фоне наблюдаемого сейчас повышенного валютного предложения чиновники на следующей неделе решат выпустить в систему погашение НДС, дабы избежать давления на стоимость гривны в будущем», - заметил Станислав Верхградский.

Хотя тут же заметил, что часть средств уже могла поступить на счета компаний. Госказначейство стало грамотней заводить денежные средства на рынок.

«Есть подозрение что выплаты НДС уже частично проведены. Согласно статистике Нацбанка за 9-10 августа в банковскую систему было влито порядка 4,5 млрд грн за счет операций Госказначейства и/или Фонда гарантирования вкладов. При этом, на наш взгляд, вероятность того, что это были операции ФГВФЛ, является невысокой. Это предположение косвенно подтверждается и тем, что в последние дни межбанковский рынок практически без помощи НБУ смог переварить повышенные объемы валютного предложения», - сказал Верхградский.

Наличный валютный рынок продолжит следовать за межбанком. Так же, как и сегодня: цены на доллар просели на несколько копеек, и самый дешевый доллар в кассах банков можно было приобрести по 25,69 грн./$ - такой ценник держал Банк инвестиций и сбережений.

Очень часто банки продавали людям доллар в рамках 25,72-25,75 грн./$: Банк Пивденный, Правэкс-банк, БМ Банк, Банк Глобус и др.

А большинство крупных финучреждений ставили ценники на продажу в рамках 25,80-25,85 грн./$: Укргазбанк, Проминвестбанк, Сбербанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Альфа Банк.

Выкупали доллара у населения в рамках 25,45-25,68 грн./$.

На черном рынке долларовый курс скатился очень резко. У менял день начинался в рамках 25,65-25,84 грн./$, затем цена резко рухнула к 25,67-25,74 грн./$, а закончился день на 25,68-25,72 грн./$.