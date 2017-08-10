Банкиры: новый валютный закон сыграет не в пользу гривни

Валютный рынок пробил очередной курсовой порог и вышел на новый психологический уровень. 10 августа безналичный курс доллара упал на 4 копейки - до 25,66-25,68 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Экспортеры неожиданно выбросили на межбанк крупные суммы: объем торгов вырос со вчерашних $229,44 млн. до $313,24 млн. И Нацбанк выкупил $19 млн., выровняв рынок по своему ценнику - 25,68 грн./$.

«После открытия межбанка уровнями 25,71-25,72 грн./$, основная часть торгов первой половины дня прошла в диапазоне 25,68-25,70 грн./$. Ближе к обеду на рынок поступила большая порция валюты на продажу, которую, видимо придерживали до «лучших времен», однако по тем или иным причинам решили продать на текущих уровнях. Увеличенное валютное предложение моментально усилило дисбаланс, в результате чего курс снизился до 25,65-25,68 грн./$, и на межбанк был вынужден выйти НБУ с интервенционной покупкой. Завершилась торговая сессия котировками 25,66-25,68 грн./$», - уточнил ход событий Верхградский.

Рынок настроился идти вниз. «Таким образом, курс пока движется в направлении 25,50 грн./$», - заметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Говорят, что активнее всего валюту сбрасывали госбанки - Укргазбанк и Приватбанк. Еще из продавцов выделяли ОТП Банк и ПУМБ, хотя и с меньшими объемами. Из покупателей, кроме Нацбанка, называли Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.

Главным событием сегодняшнего дня стала публикация Нацбанком для публичного обсуждения первого проекта долгожданного «Закона о валюте», отменяющего декрет о валютном регулировании из 90-ых: о необходимости его разработки говорили еще лет 15 назад, а нынешнее правление центробанка анонсировало старт работ по документу в начале 2016 г.

Законопроект пока слабый и недотянутый, тем не менее уже сегодня активно обсуждался на рынке. Как уверяют финансисты, он не влиял на настроения участников торгов. Кстати, они сегодня не скупились на похвалы, а местами откровенно льстили чиновникам.

«Опубликованная регулятором концепция закона о валюте, как мы видим, не оказала никакого влияния на настроения участников торгов. Во-первых, потому что благодаря качественно проведенной монетарной политике НБУ, психологическое влияние на курсоформирование в последний год - крайне редкое явление. Во-вторых, пока совершенно не своевременно говорить о том, что законопроект будет принят в таком виде. На сегодняшний день - это версия для публичных обсуждений», - подчеркнул UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Всем понравился ключевой принцип документа - «разрешено все, что прямо не запрещено».

«Сейчас же украинский рынок работает от обратного - даже если нет прямого запрета, многие возможности попросту не используются», - признал Куринной.

Уже на счет других нововведений банкиры высказывались достаточно осторожно.

«Предлагаемый проект позволяет составить лишь очень обобщенное представление о новой модели валютного регулирования. НБУ предпринял, на наш взгляд, очень важный и давно востребованный шаг - попытался усовершенствовать и систематизировать законодательную базу в области валютного регулирования. В то же время, на основе предложенного Нацбанком законопроекта еще рано говорить о новых стратегиях банков по работе на межбанковском рынке», - заключил Станислав Верхградский.

Он не ждет, что межбанк по-настоящему отреагирует на новый документ до его принятия Верховной Радой и окончательного утверждения Президентом. Перестраиваться под новые правила и реагировать начнут в начале переходного периода - на него пообещали отвести не менее 6 месяцев. Вот тогда-то гривне может прийтись не сладко.

«Рынок будет внимательно следить за процессом доработки и принятия законопроекта. И лишь в течение переходного периода между принятием Верховной Радой закона и вступлением его в силу возможна реакция участников рынка не в пользу гривны, однако не критическая. Поскольку еще нужно пройти очень длинный путь, прежде чем будут отменены основные административные ограничения работы на валютном рынке», - отметил Верхградский.

Пока же финансисты прогнозируют очень спокойные торги на безналичном рынке. По прогнозу Верхградского старт межбанка завтра произойдет в рамках 25,60-25,70 грн./$.

После чего Олег Куринной допускает, что курсы валют будут совершать колебания в более узком коридоре.

«Мы ожидаем подобную спокойную ситуацию на рынке с перевесом в сторону предложения и курсом 25,65-25,70 грн./$. Такая расстановка сил характерна для нынешнего периода - высокой бизнес-активности экспортоориентированных металлургов и уборочной кампании у аграриев», - заверил он.

А начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко допускает и более глубокое укрепление гривни.

«Думаю, вполне можем выйти на 25,65 грн./$. Допускаю, что в пятницу доллар продолжат активно продавать. Потому можем снова увидеть Нацбанк на рынке с выкупом валюты. Похоже, он заинтересован сейчас в приобретении доллара в золотовалютные резервы. Так что, думаю, при излишке до $20 млн. вполне может выкупать валюту в режиме наилучшего курса, а до $50 млн. - проведет валютный аукцион», - резюмировал Гриненко.