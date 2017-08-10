Что даст украинцам единый счет для уплаты налогов

Константин Симоненко / UBR.ua

В Украине снова меняются налоговые правила. Кабмин одобрил на своем заседании проект изменений в Налоговый кодекс для введения единого счета уплаты налогов и сборов, а также ЕСВ через электронный кабинет налогоплательщика.

В правительстве считают, что это упростит процедуру расчетов плательщиков с бюджетами всех уровней, сэкономив последним время и деньги. Только НДС и акцизный налог с реализации топлива придется платить как раньше - отдельно. Так как для этих налогов существуют отдельные системы электронного администрирования.

Однако налогоплательщик вправе перечислять средства с единого счета на счета, открытые в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость и в системе электронного администрирования реализации горючего.

Как отмечают в Минфине, где и был разработан этот проект закона, введение единого счета для уплаты налогов и ЕСВ через электронный кабинет - это выполнение антикоррупционного закона №1797, который предполагал среди прочего введение полноценного электронного кабинета налогоплательщика. Тем самым минимизируется контакт налогоплательщика и ГФС.

В частности, предполагается, что плательщик может добровольно открыть в Госказначействе такой единый счет (через свой электронный кабинет). Поскольку электронный кабинет позволяет ГФС идентифицировать плательщика, налоговики передают о нем информацию (название организации или ФИО физлица и их коды) в Госказначейтсво. После получения пакета сообщений из ГФС такой счет будет открыт. Информация о реквизитах единого счета отражается в электронном кабинете налогоплательщика.

Он сможет пополнять его в любое удобное время, а затем использовать средства с единого счета для оплаты разных налогов. В частности, речь идет о НДФЛ, ЕСВ, налоге на прибыль, рентной плате, экологическом налоге и прочих платежах, указанных в НК.

Предполагается, что для проведения оплаты того или иного налога надо будет в электронном кабинете поставить галочку напротив нужного налога или сбора. Как утверждают разработчики, автоматически будет сформирован электронный расчетный документ (платежка, которая содержит все реквизиты первичного расчетного документа на бумажном носителе).

Как ожидается, в кабинете будет отражаться вся информация о суммах денежных обязательств, в том числе по результатам проверок, предельных сроков их уплаты или налогового долга.

Затем эту платежку надо заверить электронной цифровой подписью и отправить в ГФС (также, как сейчас отправляется налоговая отчетность). А уже налоговики направят данные в Госказначейство, которое в течение суток обязано обработать поступившие электронные расчетные документы.

Как ранее сообщала глава Госказначейства Татьяна Слюз, это будет похоже на электронное администрирование НДС, когда деньги депонируются плательщиком на счет.

Только в данном случае деньги с единого счета можно будет вернуть на свой расчетный счет.

Затем на базе отчетности плательщика, платежи будут распределяться по счетам (для разных налогов) Госказначейством самостоятельно.

Если депутаты примут этот проект после возвращения с каникул, данная новация может заработать с 1 января 2018 года, а функционирование самих счетов начнется с первого числа месяца следующего за месяцем внедрения соответствующего программного обеспечения для совместной работы ГФС и Госказначейства. Однако в любом случае это должно случиться не позднее 1 июля 2018 года.

Чиновники утверждают, что в конечном итоге это позволит сэкономить время и деньги плательщиков. В том числе избежав штрафов налоговых органов за перечисление мзды не на тот счет. А также сократить количество ошибочно или чрезмерно уплаченных налогов. Как говорят в Минфине, электронный кабинет будет сразу содержать верные реквизиты.

«Счета для уплаты налогов часто меняются. Висит порою бумажное объявление на кабинете приема отчетности или при входе в налоговую (как вариант Пенсионный фонд), бухгалтеры платят не туда и узнать об этом могут через пару месяцев, когда уже начислены штрафные санкции - это классика жанра», - рассказала UBR.ua налоговый консультант, юрист Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Напомним, закон №1797 дополнил Налоговый кодекс статьей 42(1 прим), которая регулирует работу электронных кабинетов налогоплательщиков. Нововведения позволят плательщикам работать с фискальной службой онлайн, проводить сверки расчетов с бюджетами, управлять суммами ошибочно или излишне уплаченных денежных средств, заполнять, проверять и подавать налоговые декларации.

Все платежи через электронный кабинет будут поступать на единый счет, открытый для плательщика с его согласия на центральном уровне Государственной казначейской службы Украины. Для таких счетов обязательно нужна цифровая подпись.

Предприниматели говорят о том, что электронный кабинет будет полезен только в том случае, когда это будет не просто интерфейс, а полноценный инструмент для получения любой справки и информации от налоговых органов с помощью электронных средств.

По словам Александры Томашевской, пользоваться электронным кабинетом пока неудобно. Предприятия платят через систему «клиент-банк», а затем сведения из этой системы импортируются в кабинет (или набиваются вручную).

«У каждого плательщика его банковский счет взят на учет в налоговой. Сведения о зачислении или списании денег находится в системе Клиент-банк. Поэтому возможно в кабинете будет только генерироваться документ на оплату, а оплата физически должна проводиться через банк. В таком случае возникает вопрос: если у плательщика много счетов в разных банках, и он еще не знает, откуда будет платить?» - заметила Томашевская.

По словам экспертов, если говорить о практике зарубежных стран, то там такое тоже есть. Однако при наличии переплаты по налогу бюджет начисляет процент (по аналогии с депозитом в банке).

«Скажем в Польше этот процент составляет 9% годовых. Соответственно, за долги тоже начисляется такой же процент. Если бы такая штука была у нас, тогда было бы выгодно платить налоги пораньше, чтобы накапливать средства. Без этого наши предприниматели раньше платить не будут», - считает Томашевская.