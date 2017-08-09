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Кабмин одобрил законопроект о введении единого счета для налогоплательщиков
Кабинет Министров одобрил законопроект о введении единого счета для налогоплательщиков.
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
В частности, утверждено внесение изменений в Налоговый кодекс о введении единого счета для налогоплательщиков, единого соцвзноса и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
Документ предполагает введение системы оплаты единого соцвзноса, налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом, кроме налога на добавленную стоимость и акцизного налога по реализации топлива, через электронный кабинет налогоплательщика.
Плательщик будет иметь возможность оплатить такие налоговые обязательства, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль предприятий, рентную плату, экологический налог и другие налоги и сборы, определенные нормами Налогового кодекса и единый социальный взнос.
Предполагается, что это позволит упростить уплату налогов, упростить процедуры расчетов налогоплательщиков, значительную экономию финансовых и временных затрат; уменьшить количество ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств налогоплательщиком.
Также это позволить избежать недоразумений с изменением бюджетных счетов, поскольку в электронном кабинете налогоплательщика будут размещены верные реквизиты счетов; упростить ведения бизнеса и налаживания партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами и повысить уровень открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов инициирует объединение отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому социальному взносу.
Целью законопроекта является введение новой объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому соцвзносу, которая будет более унифицированной с единым установленным сроком представления.
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