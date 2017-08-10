9 августа экспортеры умерили свои валютные продажи, и курс доллара просел лишь на 1 копейку (за предыдущие два дня он потерял 11) - 25,70-25,72 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Объем торгов сократился со вчерашних $261,76 млн. до $229,44 млн. Компании почти не продавали необязательные к реализации 50% выручки. Курсовые колебания происходили в рамках 2-3 копеек.

«После открытия межбанка уровнями 25,72-25,75 грн./$ котировки сузились к диапазону 25,72-25,73 грн./$, в котором курс оставался всю основную часть торгов. Лишь к завершению дня ситуация на межбанке чуть изменилась - к концу дня долларом торговали на уровнях 25,70-25,72 грн./$», - уточнил Верхградский.

И добавил, что в течение всей торговой сессии «наблюдался полный штиль».

«Рынок был уравновешен, потому Нацбанк снова не проводил валютный аукцион», - согласился с коллегой директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Еще неделю назад финансисты допускали плавный рост спроса на валюту со стороны импортеров, которые захотят заранее провести проплаты под осенние контракты. Ведь все понимают, что уже с начала сентября курс доллара начнет постепенно расти. Однако пока казначеи не наблюдают их активности.

«На данный момент на межбанке не прослеживаются закупки валюты, связанные с девальвационными ожиданиями. Этому отчасти способствует текущая курсовая динамика. Однако банки и их клиенты постоянно держат руку на курсовом пульсе», - заверил Станислав Верхградский.

Ожидается, что покупки впрок начнутся, как только курс доллара нащупает дно. Каким именно оно будет - пока нет единой версии. Хотя бытует мнение, что это может быть 25,50 грн./$, и к этому значению межбанк подойдет в 20-ых числах августа.

Раньше курс доллара точно не провалится. Завтра финансисты прогнозируют сохранение текущего коридора.

«Высокий уровень предложения на рынке, по нашим ожиданиям, будет сохраняться в ближайшую неделю и причин для его резкого сокращения нет. Завтра ситуация на рынке, скорее всего, повторится и курс останется в тех же пределах - 25,70-25,75 грн./$», - сказал UBR.ua Олег Куринной.

Ровно такой же курсовой прогноз UBR.ua выдал и Станислав Верхградский.

«10 августа на межбанке ожидаем баланс спроса и предложения с легким оттенком валютного профицита. Вероятность появления НБУ - невысока», - добавил он.

А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк продолжает настраивать рынок на новый курсовой ориентир.

«Торговля проходит в узком диапазоне, риски смещены к дальнейшему снижению в область 25,50 грн./$», - сказал он UBR.ua.

Чего точно не ждут финансисты - резкого подорожания доллара, поскольку не видят потенциальных крупных покупателей.

«В ближайшие дни мы не ожидаем резкого роста спроса на доллар. Даже опасаясь традиционной девальвации импортерам выгоднее скупать доллар - после праздников - Дня независимости. За счет отложенного предложения за выходные дни, а также в бюджетно-налоговый период гривна может укрепиться значительнее. Поэтому в ближайшие пару недель прогнозируем спокойный межбанк без каких-либо серьезных волнений», - заверил Олег Куринной.