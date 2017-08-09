Финансовые новости
- |
- 09.08.17
- |
- 06:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Похоже, Нацбанк допустил снижение курса доллара на межбанке, чтобы завтра-послезавтра самому подешевле скупиться
23:25 08.08.2017 |
Второй день недели принес доллару новую волну снижения курса: 8 августа он потерял еще 5 копеек (вчера - 6), и зафиксировался в рамках 25,71-25,73 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Валютных покупателей не хватало, хотя объем продаж экспортеров заметно сократился: со вчерашних $340,10 млн. до $261,76 млн.
«Сегодня Нацбанк не стал сдерживать проседание доллара валютным аукционом по покупке, дав гривне укрепиться», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Это собственно и произошло: курс доллара покатился вниз с самого утра.
«Открытие межбанка проходило в условиях некой неопределенности, поэтому в начале торгов доллар котировали достаточно широко - 25,73-25,77 грн./$. Довольно скоро после открытия торговой сессии на рынке проявился профицит безналичной валюты, торговый коридор сузился до 25,73-25,74 грн./$, и гривна продолжила укрепление. К обеду котировки подошли к уровням 25,71-25,72 грн./$. Вторая половина торговой сессии прошла и завершилась в диапазоне 25,71-25,73 грн./$», - уточнил Станислав Верхградский.
Похоже, Нацбанк допустил курсовую просадку, чтобы завтра-послезавтра самому поменьше платить за доллар, выкупая его с межбанка. Экономия в чистом виде, плюс эмиссионной гривни в оборот можно намного меньше выпускать. Исходя из того, что говорят казначеи, чиновникам будет что выкупать.
«Рост курса гривни следствие активного бизнес-сезона у металлургов, а также уборочной кампании у аграриев, под которую они покупают расходные материалы за нацвалюту. Соответственно, все это влияет и на повышенное предложение. Отсутствие каких-либо дополнительных ситуативных факторов вроде возмещения НДС крупным экспортерам и проч. влияет на довольно невысокий спрос. Подобная ситуация, по нашим ощущениям, будет сохраняться на протяжении всей этой недели», - сказал Олег Куринной.
Финансисты ждут, что валютный излишек на межбанке сформируется и завтра. Станислав Верхградский прогнозирует 9 августа старт межбанка в рамках 25,70-25,75 грн./$, а Олег Куринной допускает сохранение этого диапазона на протяжении дня.
На этот раз ожидается появление регулятора с выкупом валюты.
«Можем предположить, что профицит валюты на межбанке продлится до сентября, когда завершится сезон низкой деловой активности в экономике страны. В то же время за оставшийся период предполагаемого избытка безналичной валюты существенного укрепления гривны не ожидаем. Считаем, что НБУ будет использовать любую возможность для пополнения своих валютных резервов с межбанка», - уверен Верхградский.
Конечно, есть и те, кто верит в более глубокий провал курса, хотя таких пока меньшинство.
«Уверенное пробитие важной поддержки на уровне 25,80 грн./$ открывает дорогу к уровню 25,50 грн./$», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Вслед за межбанком будет двигаться и легальный наличный рынок. С прошлой недели доллар здесь потерял больше 10 копеек.
8 августа минимальная стоимость валюты на продаже достигла 25,73 грн./$, и предлагали ее не только кассы небанковских финучреждений, но и банков (Forward Bank, Банк инвестиций и сбережений).
Немного предложений сформировалась в рамках 25,85-25,88 грн./$: Индустриалбанк, УкрСиббанк, Экспресс Банк.
Большинство ставили курс продажи доллара людям на уровне 25,90 грн./$: Альфа-Банк, Приватбанк, Кредобанк, БТА Банк и др.
На удивление немногие банки выставили в кассах максимальные ценники - 25,95-26,0 грн./$: ПУМБ, Ощадбанк, ВТБ Банк.
Выкупали валюту у людей сегодня в рамках 25,45-25,70 грн./$.
Планомерный обвал цен 8 августа наблюдался на черном рынке. Утром менялы торговали валютой в рамках 25,74-25,82 грн./$, после чего скатились сначала к 25,73-25,78 грн./$, а затем и к 25,71-25,76 грн./$. День они заканчивали на уровне 25,69-25,75 грн./$.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Похоже, Нацбанк допустил снижение курса доллара на межбанке, чтобы завтра-послезавтра самому подешевле скупиться
ТОП-НОВОСТИ
|Цены производителей в Украине в июле выросли на 1,8% – Госстат
|Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2%, в годовом измерении составила 15,9% - Госстат
|Новым руководителем "Укртрансгаза" станет поляк
|Зачем Тбилиси превращает Саакашвили в Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до 2018
|Бой за "Муравейник". Что происходит на Светлодарской дуге
|Пятый элемент. Когда земля сможет заменить украинцам доллар
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Переговоры ради разговоров. ЕС уже не боится проблем с транзитом газа через Украину
|"Нафтогаз" в 2,5 раза увеличил капвложения в ГТС и гарантирует бесперебойный транзит
Это интересно
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет
|Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"
|Плохой начальник: 10 признаков
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров