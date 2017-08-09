Похоже, Нацбанк допустил снижение курса доллара на межбанке, чтобы завтра-послезавтра самому подешевле скупиться

Второй день недели принес доллару новую волну снижения курса: 8 августа он потерял еще 5 копеек (вчера - 6), и зафиксировался в рамках 25,71-25,73 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Валютных покупателей не хватало, хотя объем продаж экспортеров заметно сократился: со вчерашних $340,10 млн. до $261,76 млн.

«Сегодня Нацбанк не стал сдерживать проседание доллара валютным аукционом по покупке, дав гривне укрепиться», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Это собственно и произошло: курс доллара покатился вниз с самого утра.

«Открытие межбанка проходило в условиях некой неопределенности, поэтому в начале торгов доллар котировали достаточно широко - 25,73-25,77 грн./$. Довольно скоро после открытия торговой сессии на рынке проявился профицит безналичной валюты, торговый коридор сузился до 25,73-25,74 грн./$, и гривна продолжила укрепление. К обеду котировки подошли к уровням 25,71-25,72 грн./$. Вторая половина торговой сессии прошла и завершилась в диапазоне 25,71-25,73 грн./$», - уточнил Станислав Верхградский.

Похоже, Нацбанк допустил курсовую просадку, чтобы завтра-послезавтра самому поменьше платить за доллар, выкупая его с межбанка. Экономия в чистом виде, плюс эмиссионной гривни в оборот можно намного меньше выпускать. Исходя из того, что говорят казначеи, чиновникам будет что выкупать.

«Рост курса гривни следствие активного бизнес-сезона у металлургов, а также уборочной кампании у аграриев, под которую они покупают расходные материалы за нацвалюту. Соответственно, все это влияет и на повышенное предложение. Отсутствие каких-либо дополнительных ситуативных факторов вроде возмещения НДС крупным экспортерам и проч. влияет на довольно невысокий спрос. Подобная ситуация, по нашим ощущениям, будет сохраняться на протяжении всей этой недели», - сказал Олег Куринной.

Финансисты ждут, что валютный излишек на межбанке сформируется и завтра. Станислав Верхградский прогнозирует 9 августа старт межбанка в рамках 25,70-25,75 грн./$, а Олег Куринной допускает сохранение этого диапазона на протяжении дня.

На этот раз ожидается появление регулятора с выкупом валюты.

«Можем предположить, что профицит валюты на межбанке продлится до сентября, когда завершится сезон низкой деловой активности в экономике страны. В то же время за оставшийся период предполагаемого избытка безналичной валюты существенного укрепления гривны не ожидаем. Считаем, что НБУ будет использовать любую возможность для пополнения своих валютных резервов с межбанка», - уверен Верхградский.

Конечно, есть и те, кто верит в более глубокий провал курса, хотя таких пока меньшинство.

«Уверенное пробитие важной поддержки на уровне 25,80 грн./$ открывает дорогу к уровню 25,50 грн./$», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Вслед за межбанком будет двигаться и легальный наличный рынок. С прошлой недели доллар здесь потерял больше 10 копеек.

8 августа минимальная стоимость валюты на продаже достигла 25,73 грн./$, и предлагали ее не только кассы небанковских финучреждений, но и банков (Forward Bank, Банк инвестиций и сбережений).

Немного предложений сформировалась в рамках 25,85-25,88 грн./$: Индустриалбанк, УкрСиббанк, Экспресс Банк.

Большинство ставили курс продажи доллара людям на уровне 25,90 грн./$: Альфа-Банк, Приватбанк, Кредобанк, БТА Банк и др.

На удивление немногие банки выставили в кассах максимальные ценники - 25,95-26,0 грн./$: ПУМБ, Ощадбанк, ВТБ Банк.

Выкупали валюту у людей сегодня в рамках 25,45-25,70 грн./$.

Планомерный обвал цен 8 августа наблюдался на черном рынке. Утром менялы торговали валютой в рамках 25,74-25,82 грн./$, после чего скатились сначала к 25,73-25,78 грн./$, а затем и к 25,71-25,76 грн./$. День они заканчивали на уровне 25,69-25,75 грн./$.