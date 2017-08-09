Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2%, в годовом измерении составила 15,9% - Госстат

Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне, 1,3% в мае и 0,9% в апреле, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) рост потребительских цен по итогам июля ускорился до 15,9% с 15,6% в июне, 13,5% по итогам мая и 12,2% - по итогам апреля.

С начала текущего года инфляция составила 8,2%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3%. Более всего (на 5,9% и 5,1%) подорожали сало, мясо и мясопродукты. На 2,4-0,8% повысились цены на рис, масло, хлеб, макаронные изделия. В то же время существенно (на 9,2% и 9,0%) подешевели овощи и яйца, на 4,3-0,2% - гречневая крупа, фрукты, сахар, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, что в первую очередь связано с подорожанием табачных изделий на 3,3%.

Одежда и обувь подешевели на 4,4%, в частности, обувь - на 4,6%, одежда - на 4,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 8,5%, канализацию - на 1,4%, водоснабжение - на 1,1%.

Цены на транспорт в целом не изменились. При этом топливо и масла подешевели на 1,1%, транспортные услуги подорожали на 1,6%.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% и в настоящее время сохраняет его на этом уровне. "Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.

Индекс цен потребителей в июне 2017г, %

июль 2017 к июню 2017 июль 2017 к декабрю 2016 июль 2017 г. к июлю 2016 январь-июль 2017 к январю-июлю2016 Индекс потребительских цен 0,2 8,2 15,9 14,1 Продукты питания и безалкогольные напитки 0,3 12,2 16,3 9,3 Продукты питания 0,3 12,6 17,1 9,7 Хлеб та хлебопродукты 0,4 6,2 6,4 7,1 Хлеб 0,9 10,4 15,7 12,7 Макаронные изделия 0,8 5,0 6,4 4,7 Мясо и мясопродукты 5,1 20,4 25,5 14,5 Рыба та рыбопродукты -0,4 2,5 1,7 2,2 Молоко 0,2 1,8 27,3 25,9 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,1 7,9 22,6 21,8 Яйца -9,0 -42,5 -9,5 -3,0 Масло сливочное 1,0 7,1 28,8 28,6 Масло подсолнечное -0,2 2,3 4,6 6,8 Фрукты -1,4 50,5 23,8 7,1 Овощи -9,2 55,6 59,9 0,3 Сахар -0,6 8,4 14,0 8,1 Безалкогольные напитки 0,4 4,4 4,8 4,4 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,6 13,1 26,3 28,0 Одежда и обувь -4,4 -4,3 1,2 3,5 Одежда -4,3 -4,4 1,1 3,1 Обувь -4,6 -4,2 1,0 3,4 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,6 8,1 27,8 35,2 Содержание и ремонт жилья 0,3 3,6 7,4 7,4 Водоснабжение 1,1 16,0 41,2 31,7 Канализация 1,4 12,1 33,4 26,6 Содержание домов и придомовых территорий 8,5 42,1 48,7 28,2 Электроэнергия 0,0 28,1 63,7 62,8 Природный газ 0,0 1,0 1,0 14,2 Горячая вода, отопление 0,0 0,3 74,8 86,7 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,1 1,3 2,3 3,0 Здравоохранение 0,5 4,1 6,1 6,0 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,4 2,7 3,9 3,7 Амбулаторные услуги 0,9 9,6 14,2 13,7 Транспорт 0,0 7,3 11,1 14,3 Топливо и масла -1,1 4,9 9,7 19,2 Транспортные услуги 1,6 16,2 18,9 15,1 Пассажирский железнодорожный транспорт 6,8 15,0 6,4 2,0 Пассажирский автодорожный транспорт 1,2 16,6 20,9 17,0 Связь -0,1 6,2 9,4 7,6 Отдых и культура 0,2 3,1 5,2 4,3 Образование 0,1 2,3 8,5 10,2 Рестораны та гостиницы 1,6 8,8 13,2 12,1 Разные товары и услуги 0,3 0,1 4,7 5,3

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат