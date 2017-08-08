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Новым руководителем "Укртрансгаза" станет поляк
15:43 08.08.2017 |
Наблюдательный совет Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" единогласно согласовал избрание на пост президента оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" технического директора - члена правления польской PGNiG Technologie S.A. Павла Юзефа Станчака, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
Согласно сообщению, "Нафтогаз" как владелец 100% акций "Укртрансгаза" утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний.
Сообщается, что сейчас Станчак работает техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.
В пресс-службе сообщили, что Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003-2004 годах он в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и создание независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. Он продолжал работать в должности технического директора - члена правления Gaz-System до 2008 года и отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.
Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года правление "Нафтогаза Украины" по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.
Прокопив занимал должность главы газотранспортной компании "Укртрансгаз" с августа 2014 года.
Осенью 2016 года между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство "Укртрансгазом" компрессорных станций на юге Украины. В результате, материнский холдинг не согласовал закупку, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода "Южный поток".
В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы "Укртрансгаза" Прокопива, в котором сообщалось, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". По словам Прокопива, эта инициатива не нашла поддержки среди членов набсовета.
10 февраля Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга обнаружил в системе "Укртраснгаза" подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 миллиарда гривень.
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