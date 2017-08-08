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"Нафтогаз" намерен увеличить более, чем на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите
08:20 08.08.2017 |
Компания "Нафтогаз Украины" намерена увеличить исковые требования к российскому "Газпрому" по спору о транзите газа на $5 млрд. Об этом в понедельник сообщил ее коммерческий директор Юрий Витренко в эфире 5 канала.
"По транзитному контракту мы рассчитываем на решение по нашему иску. Наши исковые требования - более $13 млрд, а мы еще выставим более $5 млрд", - пообещал Витренко, отметив, что исковые требования "Газпрома" составляют $7 млрд. "Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от "Газпрома", - добавил он.
Свои претензии "Нафтогаз" объясняет опасениями того, что "Газпром" не будет использовать ГТС после 2020 года, и Украина потеряет из-за этого $16 млрд. "Поскольку "Газпром" заявлял, что не будет использовать украинскую ГТС, то мы не можем ожидать транзита после 2020 года", - отметил Витренко. В связи с этим, пояснил он, "эти $16 млрд, которые мы получили бы потом, мы должны получать сейчас в соответствии с европейскими принципами".
При этом, считает Витренко, решение по спорам с российской компанией в Стокгольмском арбитраже стоит ожидать в конце ноября.
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