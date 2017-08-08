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Двойная закупка Нацбанка 7 августа не удержала курс доллара от провала
23:53 07.08.2017 |
Новая неделя на межбанке началась с обвала курса доллара: он грохнулся сразу на 6 копеек, и зафиксировался к вечеру 7 августа на уровне 25,75-25,78 грн./$ (после покупок Нацбанка). Об этом UBR.ua сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
День начинался очень спокойно - еще в пятничном коридоре 25,82-25,84 грн./$. Но как только экспортеры стали в очередь на продажу валюты, ее котировки резко посыпались вниз. Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук уточнил UBR.ua, что до заявления НБУ о проведении аукциона котировки успели просесть сначала к 25,77-25,78 грн./$, а затем и к 25,74-25,76 грн./$.
«В ходе аукциона Нацбанк в буквальном смысле «завалили» валютой, регулятор выкупил на рынке весь заявленный объем. После аукциона на межбанке оставалось немало валюты, в связи с чем НБУ был вынужден во второй половине дня вновь выйти на рынок с валютной интервенцией. В результате действий Нацбанка курс доллара к завершению дня смог удержаться на уровнях 25,75-25,78 грн./$», - уточнил Станислав Верхградский.
По сути межбанк выровнялся под ценник регулятора, который поставил курс отсечения аукциона на уровне 25,78 грн./$. С чем чиновники просчитались - это с заявленным объемом: вместо того, чтобы назначать свои рекордные $100 млн., они заявили $50 млн. Столько в итоге и приобрели, а не предложенные им $74,6 млн. Еще порядка $8 млн. центробанк приобрел позже в режиме наилучшего курса, он, кстати, оказался немного ниже аукционной цены - 25,77 грн./$.
Регулятор стал сегодня главным действующим лицом на рынке. Если бы не его приобретения, многие не смогли бы выполнить требования по обязательной продаже 50% валютной выручки. Поскольку покупка доллара иностранными инвесторами, доминировавшая на прошлой неделе, сошла на нет.
«Сокращение спроса на безналичном рынке вызвано в первую очередь завершением периода покупки компаниями доллара под репатриацию дивидендов и, конечно же, стандартными сезонными факторами», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В тоже время приобретения чиновников не дали еще сильнее укрепить гривну. Укрепление могло бы быть достаточно существенным, и могло бы порадовать отпускников, которые в конце лета собрались на заграничные курорты.
«Можем предположить, что без участия НБУ доллар сегодня вполне мог подешеветь ниже отметки 25,70 грн./$», - сказал Станислав Верхградский.
7 августа Нацбанк опубликовал негативный отчет о состоянии своих золотовалютных резервов: их размер сократился на 1% и достиг $17,795 млрд. И, хотя все понимают, что это вызвано выплатами по госдолгу, однако можно не сомневаться, что чиновники постараются восполнить «недостачу», и будут стараться прикупить валюты на межбанке.
Завтра нацбанковцев ждут на торгах, потому и не прогнозируют дальнейшего обвала доллара даже при крупных продажах валюты.
Станислав Верхградский рассчитывает 8 августа старта межбанка в рамках 25,75-25,80 грн./$, а Олег Куринной вообще считает, что в ближайшие дни курс не выйдет за рамки 25,75-25,85 грн./$.
«Сейчас причин для существенного повышения спроса на валюту нет. Это скорее произойдет лишь осенью - в традиционный период активизации экономики. Но стоит отметить, что и тут мы не ожидаем каких-либо серьезных волнений. Опираясь на нынешние факторы, можем отметить, что сезонная осенняя девальвация не превысит 1-1,5 грн.», - заверил Куринной.
Пока этого не произошло, Нацбанк будет стараться накупить побольше валюты. И на банки при этом сможет пенять: он ведь разрешил им больше доллара выкупать на свои нужды, но они пока этого делать не станут.
«В текущих условиях, когда гривна на межбанке вновь перешла в активное наступление на доллар, увеличение банками покупок валюты на собственную позицию не наблюдается. Эти операции будут выгодны при развороте курсовой динамики», - объяснил Станислав Верхградский.
Приобретений НБУ ждут до конца месяца. От того, как он это будет делать, будет зависеть курс валют.
«Если в ближайшие несколько дней цены не вернутся выше 25,80 грн./$, то следующей целью движения станет поддержка на уровне 25,50 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
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