Финансовые новости
- |
- 07.08.17
- |
- 17:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гройсман пообещал не поднимать пенсионный возраст
17:10 07.08.2017 |
Правительство будет отстаивать повышение пенсий для 9 млн пенсионеров и их автоматическое осовременивание в соответствии с инфляцией и средней заработной платой, отмену налогообложения пенсий, а также сохранение пенсионного возраста на уровне 60 лет в рамках пенсионной реформы, которую парламент рассмотрит во втором чтении осенью.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
«Правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах. Реформа будет проведена без повышения пенсионного возраста. Уже с октября мы поднимем пенсии для 9 млн пенсионеров и отменим нечестный налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически. Пенсии - не гречка, и правительство не позволит политикам манипулировать ими... Эти принципиальные позиции мы будем отстаивать, и я надеюсь, они останутся неизменными», - отметил он.
При этом премьер подчеркнул, что другие аспекты реформы Кабинет министров готов доработать совместно со всеми заинтересованными сторонами.
«Мы установим честные, абсолютно прозрачные и одинаковые для всех условия выхода на пенсию. Мы ликвидируем дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста пенсий. Мы начали пенсионную реформу, чтобы восстановить социальную справедливость для пожилых людей и дать возможность обеспечить достойную старость нынешней молодежи», - написал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.
Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.
Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа. Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капитуляция или эскалация. Что Лавров предлагал Тиллерсону в Азии
|Украина хочет выйти из совместного предприятия по производству ядерного топлива с Россией и Казахстаном
|Сейчас основная битва с операторами теневого рынка топлива идет за НДС
|"Сезон отпусков" в АТО. Охота на дронов и ожидание "Джавелинов"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Насалик заявляет о готовности перехода на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019
|Против Гонтаревой возобновили следствие - суд
|Несмотря на активность покупателей валюты на межбанке 4 августа, предложение превалировало над спросом
|Нацкомиссии по тарифам не удалось возродить абонплату за газ
|Для чего Путин даст абхазам новую независимость
|Петушиные бои. Как Вересень внедряет в Украине кремлевский телеформат
Это интересно
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности
|Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
|Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков
|Неймар стал самым дорогим футболистом в мире