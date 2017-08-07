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Украина хочет выйти из совместного предприятия по производству ядерного топлива с Россией и Казахстаном
12:22 07.08.2017 |
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил аукцион по продаже государственного пакета акций (33,3%) в уставном капитале частного акционерного общества «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива» («СП «УкрТВС»), сообщает пресс-служба ФГИУ.
Согласно сообщению, начальная цена пакета акций - 921 тыс. грн. Аукцион запланирован на 30 августа 2017 года, заявки на участие принимаются до 22 августа.
Справка УНИАН. «СП «УкрТВС» создано в 2001 году в рамках развития кооперационных связей между предприятиями ядерно-топливного цикла стран СНГ. В мае 2003 года было подписано украинско-казахстанско-российское межправительственное соглашение о содействии в развитии деятельности «УкрТВС». Учредителями СП в равных долях являются: "ТВЭЛ" (Россия), "Национальная атомная компания «Казатомпром» (Казахстан) и Фонд государственного имущества Украины. Сферой деятельности предприятия является совместное производство конкурентоспособного ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 АЭС Украины.
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