Несмотря на активность покупателей валюты на межбанке 4 августа, предложение превалировало над спросом

Вялая торговля на межбанке завершилась 4 августа снижением курса доллара на 5 копеек - до 25,82-25,84 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский (совокупно за неделю американская валюта подешевела на 8,5 копеек).

Валютная цена грохнулась с самого утра - на старте рынка, и дальше двигалась по минимуму, разочаровав казначеев.

«Межбанковские торги в пятницу оказались низковолатильными и скучными. Впрочем, другого варианта никто и не ожидал. Открывшись на уровне 25,83-25,85 грн./$, котировки основную часть торговой сессии топтались в диапазоне 25,84-25,85 грн./$. К завершению дня гривна укрепила позиции к 25,82-25,84 грн./$», - уточнил Верхградский.

Нехватки доллара не наблюдалось, несмотря на снижение объемов торгов: со вчерашних $357,76 млн. до $309,56 млн.

«Несмотря на все еще достаточно активных покупателей валюты, предложение превалировало над спросом», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Спрос стал иссякать из-за сокращений покупок инвесторов, которые со вторника скупали валюту под репатриацию дивидендов.

Вступившее с 4 августа постановление НБУ №74, позволяющее банкам покупать больше валюты на позицию (под собственные нужды) на межбанковской торговле не сказалось.

«На межбанковских торгах нормы постановления не сказались, поскольку объемы указанных операций не носят критический для межбанка характер. По информации от представителей НБУ данные нововведения увеличат максимальный ежедневный лимит нетто-покупки валюты банками на межбанке примерно с 22 до 44 млн долл. США. При этом, далеко не всегда все банки каждый день скупаются под завязку», - рассказал Станислав Верхградский.

И подчеркнул, что увеличение норматива позволит в будущем сглаживать курсовые колебания.

«Нововведение расширяет возможности банков по проведению арбитражных операций, в процессе которых, покупая и продавая валюту, банки могут взять на себя часть функций НБУ по сглаживанию курсовых колебаний», - отметил Верхградский.

Банкиры обещают не заигрываться спекуляциями, и не расшатывать курс гривни.

«Сомневаюсь, что увеличение лимитов на покупку банками валюты на собственные позиции с 0,5% до 1% регулятивного капитала в серьезной степени способно расшатать валютный рынок. Повышение вовсе не критично и адекватно текущей ситуации», - убежден Олег Куринной.

В целом на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара: валютная выручка продолжит поступать, а спрос должен снижаться из-за сворачивающихся покупок дивиденды.

Станислав Верхградский ждет старта межбанка в понедельник в рамках 25,80-25,85 грн./$, а Олег Куринной торговлю на протяжении недели в рамках 25,80-25,90 грн./$.

«Можно попробовать покупать с прицелом на рост выше 25,90 грн./$», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Активное снижение курса доллара, скорее всего, продолжит сдерживать Нацбанк, от которого ждут выкупа с межбанка валютных излишков.

«Валюты на рынке сейчас достаточно за счет поступления больших объемов экспортной выручки. И в ближайшее время на ряду с сезонными особенностями это будет ключевым фактором курсоформирования», - считает Олег Куринной.

Минимально - в рамках 1-3 копеек - 4 августа менялся наличный курс доллара на легальном рынке. Самый дешевый бакс людям предлагали в кассах небанковских финучреждений - 25,82 грн./$.

Банкиры приподняли минимальную цену продажи, и сегодня она находилась на уровне 25,87 грн./$, ее предлагали Forward bank и Банк инвестиций и сбережений.

Очень много предложений находилось в рамках 25,90-25,95 грн./$: БТА Банк, ТАСкомбанк, Пиреус Банк, ОТП Банк, Экспресс-Банк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Кредобанк.

Системщики по обыкновению держали высокие ценники - 26,0-26,05 грн./$: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсоцбанк. Укрэксимбанк.

Выкупали финансисты валюту в рамках 25,60-25,85 грн./$.

На черном рынке сегодня целый день снижали ценники. Менялы начали день в рамках 25,79-25,87 грн./$, после чего опустили курсы к 25,78-25,84 грн./$, а к вечеру вообще до 25,78-25,83 грн./$.