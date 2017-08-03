Продажи экспортеров позволили 3 августа откатить курс доллара на межбанке на 5 копеек

«В целом, спрос и предложение иностранной валюты были сбалансированы. Потому значительных колебаний на рынке не наблюдалось», - описал состояние рынка директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Экспортеры активно работали на текущий спрос - доллар продолжают скупать под вывод дивидендов. И лишь немного не дотянули по продажам до вчерашнего максимума: объем межбанковских торгов сократился с $371,84 млн. до $357,76 млн. Благодаря отсутствию валютного дефицита и удалось, не сильно качая рынок, немного откатить котировки.

«Открытие межбанка в четверг прошло в диапазоне 25,87-25,89 грн./$. После небольшой раскачки к 25,86-25,87 грн./$ котировки вернулись на уровни открытия 25,88-25,89 грн./$, на которых была заключена основная часть сделок, и где завершились безналичные торги», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградски.

Он уточнил, что на межбанк перестала поступать наличная валюта, которую финансисты любят дешево скупать и дороже продавать на безналичном рынке.

«Сегодня курсы наличного и безналичного доллара практически сравнялись, в результате чего перелив валюты с наличного рынка на межбанк утратил свою привлекательность для банков как источник дополнительного дохода», - объяснил Верхградский.

3 августа курс наличного доллара на выкупе у населения находилась в рамках 25,70-25,82 грн./$ (продавали его людям по 25,85-26,15 грн./$). При межбанке на уровне 25,88-25,89 грн./$ переброс валюты на безнал не имел смысла. С учетом сопутствующих затрат: на инкассацию и поддержку ресурсами.

Потому главными поставщиками межбанка стали экспортеры.

«Высокий уровень предложения обоснован большими объемами экспортной выручки, и в ближайшее время подобная тенденция за счет общего роста экспорта и позитивной динамики цен на мировых сырьевых рынках сохранится», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Утвержденное сегодня Нацбанком увеличение банковского лимита по покупке валюты на собственные нужды (с 0,5% до 1% регулятивного капитала) на торговле не сказалось. Оно вступит в силу лишь с пятницы.

Тем не менее, 4 августа финансисты не исключают подорожание доллара.

Станислав Верхградский ждет старта межбанка в рамках 25,90-25,95 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 25,85-25,95 грн./$.

«Существенного изменения курса в ближайшее время не ожидаю. Скорее всего, диапазонная торговля пока будет в рамках 25,80-26,0 грн./$. Стратегия также будет простая - покупай у нижней границы, продавай на подходе к верхней границе диапазона», - спрогнозировал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Несмотря на коррекцию валютных правил финансисты пока не прогнозируют новых шоковых воздействий на курс валют.

«В пятницу ожидаем спокойные торги на межбанке с колебаниями котировок в пределах нескольких копеек. Активные покупки валюты под репатриацию дивидендов сохранятся до конца текущей недели-середины предстоящей недели, после чего спрос на валюту может снизиться», - резюмировал Станислав Верхградский.