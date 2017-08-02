Завтра иностранцы продолжат активно скупать валюту на межбанке

Безналичный курс доллара продолжает расти второй день подряд: 1 августа он поднялся на 2 копейки, а уже 2-го - на 8, и зафиксировался в рамках 25,92-25,94 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук добавил, что валютная нехватка на межбанке было не очень большой, потому большого события из-за подорожания валюты финансисты не делали.

Все хором говорили об одной причине роста курса - повышенном спросе на доллар со стороны иностранных инвесторов, которые в начале каждого месяца покупают СКВ под вывод дивидендов на родину. Ну и, конечно, о ловкости украинских экспортеров, которые научились спекулировать на таких запросах и максимально выгодно продавать необязательную к реализации часть валютной выручки. Сегодня они продолжительное время не продавали доллар, чтобы раскачать курс: придерживали СКВ, заставляя нервничать покупателей.

«Конечно, стоит учитывать и тот факт, что ситуацией воспользовались экспортеры, которые полдня придерживали продажу валюты в ожидании наиболее выгодных для себя позиций, после чего вышли на рынок, и спрос и предложение выровнялись», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Благодаря этому к вечеру произошел курсовой откат.

«После старта межбанка уровнями 25,89-25,92 грн./$ курсовой коридор сузился до 25,89-25,91 грн./$. К обеду долларом торговали в диапазоне 25,92-25,94 грн./$. Во второй половине торгового дня доллар продолжил укрепление к области 25,94-25,96 грн./$. Завершились межбанковские торги коррекцией к уровням 25,92-25,94 грн./$», - уточнил динамику Станислав Верхградский.

То, что доллара на торгах было предостаточно подтверждается итоговой статистикой: объем сделок вырос со вчерашних $313,62 млн. до $371,84 млн.

К тому же валюту на рынок выбрасывали не только экспортеры, но и банки, активно скупающие бакс у населения.

«Разница курсов между наличным и безналичным сегментами валютного рынка будет способствовать переливу валюты на межбанк», - подтвердил Верхградский.

При цене выкупа доллара у людей в рамках 25,65-25,82 грн./$ на межбанке его можно было продавать до 25,94-25,96 грн./$. Банковские вбросы позволяли сглаживать манипуляции крупных экспортеров, выжидавших лучшую цену для своих валютных продаж.

«Такое поведение экспортеров уже стало традиционным для этого периода (времени вывода дивидендов) - некоторые участники рынка продают и необязательную часть валютной выручки по выгодному курсу», - заметил Олег Куринной.

Завтра иностранцы продолжат активно скупать валюту, а крупные продавцы наверняка и дальше будут ее придерживать. Потому курс гривны продолжит снижаться.

Станислав Верхградский ожидает старта межбанка в рамках 25,95-26,0 грн./$. И прогнозы его коллег не сильно отличаются от его оценки.

«Валютные колебания будут проходить в диапазоне 25,90-26,0 грн./$. Скорее всего, такие волнения продлятся до конца недели, после чего спрос на инвалюту вновь несколько снизится», - считает Олег Куринной.

Финансисты продолжают настаивать на том, что все это отличный шанс для продажи доллара с последующим откупом. Кстати, в некоторых банках под это даже стали выдавать краткосрочные кредиты.

«Здесь можно попробовать формировать короткую позицию по доллару против гривны, ожидая снижения значений от заданных уровней», - подтвердил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

При этом банкиры до сих пор убеждены в курсовом откате, и что причин для долгосрочного подорожания валюты нет.

«Фундаментальных сдвигов на валютном рынке в краткосрочной перспективе мы не ожидаем. До осени - начала отопительного сезона, необходимости погашать долг по внешним обязательствам Украины - предпосылок для валютных штормов нет», - подчеркнул Олег Куринной.

При таких вводных рынок по мере снижения спроса на валюту скоро сам себе «наступит на хвост»: при подстегивании продаж на росте курса доллара, должен произойти откат валютной цены.

«Рост курса доллара может вызвать дополнительный интерес экспортеров продавать валюту. Также разница курсов между наличным и безналичным сегментами валютного рынка будет способствовать переливу валюты на межбанк», - объяснил Станислав Верхградский.