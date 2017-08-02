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АНАЛИТИКА

Как пенсионеры тянут экономику США

12:02 02.08.2017 |

Мир

 Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

В развитых странах большинство тех, кому за 60, продолжают работать и радоваться жизни, несмотря на то, что государство давно списало их со счетов.

В богатых странах, в особенности европейских, дебаты вокруг пенсионной системы строятся на конфликте поколений: если ты молодой, ты должен оплачивать чью-то старость. Но если бы пожилые люди могли работать дольше, чем обязывает пенсионный возраст, то полученными позитивными экономическими последствиями в равной степени пользовались бы, как старые, так и молодые. В среднем 65-летние люди в развитой стране будут жить еще 20 лет, и половина из них проживут этот период в добром здравии и ясном уме. При этом работая.

Жизнь продолжается

Сегодня, если вы 70-летний американец, то вероятность умереть в течение года для вас составляет 2%. Для сравнения - в 1940 году эту веху граждане США преодолевали в 56 лет. В 1950 году люди старше 65 лет составляли 5% мирового населения; в 2015 году их доля повысилась до 8%; а к 2050 году они составят 16% населения планеты. В богатых странах (ОЭСР) доля седовласого населения выше, чем в развивающихся, за исключением интенсивно стареющего Китая.

Доля тех, кому за 65, достигла 16% уже в 2015 году в развитых странах, и к 2050 году составит 25%.

Этот эффект распространяется и на более взрослые когорты - если в Британии в 1917 году проживало всего 24 человека в возрасте 100+, то сегодня их количество достигает 15 тысяч.

Как пенсионеры тянут экономику США

 

К концу столетия человечество ожидает катастрофа - сочетание сокращающегося уровня рождаемости и увеличивающейся продолжительности жизни приведет к повышению "коэффициента престарелых иждивенцев" (соотношение людей в возрасте 65+ к тем, кому от 15 до 64 лет). Если в 2015 году коэффициент составлял 13%, то концу века он достигнет 38%.

По прогнозам любителей во всем увидеть признаки приближающегося Армагеддона, это приведет не только к острой нехватке рабочей силы, но и к общей экономической стагнации, крушению рынков, масштабному финансовому и инновационному кризису. Пенсионные расходы и затраты на здравоохранение составляют на сегодняшний день 16% ВВП в странах ОЭСР. Если ничего не изменится, их доля взлетит до 25% к 2100 году, предупреждает МВФ.

Если бы в Германии, Японии, Испании или других странах, где проблема старения населения выведена в категорию угрозы национальной безопасности, люди работали на 2-2,5 года дольше, чем обязывает срок выхода на пенсию в период с 2010-2050 гг., то демографической проблемы не существовало бы вовсе, считают исследователи Эндрю Мейсон (Гавайский Университет) и Рональд Ли (Беркли, Калифорния).

В свое время увеличение средней продолжительности жизни произошло за счет сокращения уровня смертности среди младенцев и детей, в связи с общим развитием здравоохранения и основ гигиены. Тем временем, взрослое население продолжало жить, как и раньше - умирая с неизменной долей вероятности для каждой возрастной когорты. Показатели выживания для людей в возрасте резко увеличились в начале 20-го века, и продолжают расти. В последние годы в развитых странах увеличился и другой показатель - верхний порог продолжительности жизни. Если в 60-е годы верхний порог держался в районе 89 лет (в разных странах по-разному - но мы берем усредненный показатель), то благодаря достижениям в области медицины - в частности замене органов и регенеративной медицине - он повысился до 97 лет.

По оценкам ООН, между 2010 и 2050 годом, увеличение количества тех, кому за 85, в два раза превысит прирост тех, кому за 65, и в 16 раз - прирост количества граждан всех остальных возрастов.

Бодрые беби-бумеры

"Наша экономика нуждается в вас", - с таким призывом в первые годы после Второй Мировой войны, обратилось правительство к готовящимся уйти на пенсию британцам. Многие из них отложили свои планы на спокойную старость и помогли молодым преодолеть поствоенный экономический упадок. Только в 70-х, Британия, как большинство европейских стран, сместила приоритеты в сторону возможностей для молодежи. Население представился шанс рано уходить на пенсию, при том, что показатели средней продолжительности жизни стабильно увеличивались. Напротив, статистика рождаемости ухудшалась. Эти две разнонаправленные тенденции рано или поздно должны были привести к пониманию, что в обозримом будущем национальные рынки труда в развитых странах столкнутся с дефицитом рабочей силы. К 1990-м правительства и работодатели осознали свою несостоятельность выполнить в полном объеме финансовые и социальные обязательства перед людьми пенсионного возраста. С этого периода начинает находить поддержку идея "работать, пока смерть не разлучит нас". Но идею государственных теоретиков воплотить не так-то просто. Рынок труда не готов предложить людям в возрасте ни подходящих для них должностей, ни условий работы, ни карьерных перспектив.

Сегодня поколению бэби-бумеров, характеризующемуся напористостью и работоспособностью, уже за 60. Большинство из них ушли на пенсию, но многие продолжают работать. Отчасти потому, что это им в радость, отчасти - ради денег. В большинстве случаев, это их личная инициатива.

Страховая компания Aegon, провела опрос среди своих сотрудников предпенсионного возраста, из которого выяснилось, что больше половины людей, старше 55, хотели бы меть возможность постепенного перехода на пенсионные хлеба. Четверть опрошенных видит реальный шанс продолжить работу хотя бы на неполной ставке. Остальные не верили даже в возможность продолжить работу после наступления пенсионного возраста.
Дискриминация по возрастному признаку на рынке труда существует и доказательств тому масса. Британское издание The Economist в качестве подтверждения приводит результаты исследования, проведенного несколько лет назад в США.

Американская инициативная группа разослала 40 000 фиктивных резюме по объявлениям о найме на низкооплачиваемые должности. Они увидели, что аппликантам в возрасте 49-51 потенциальные работодатели отзванивались на 19% меньше, чем соискателям в возрасте 29-31. Резюме обоих групп было идентичным. А если в CV был указан возраст человека 64-66, количество отзвонов было на 35% меньше по сравнению с "молодой группой".

Бодрые бэби-бумеры слишком много повидали на своем веку, чтобы впадать в отчаяние от дискриминационного к себе отношения.

Многие находят свое призвание в гигномике (gig economy - новая модель экономики, которая предполагает свободную или краткосрочную форму занятости, фриланс). Их не смущает отсутствие карьерных перспектив или возможность потерять временную работу. Больше половины водителей Uber в США - это люди, которым за 50. Четверти из всех занятых в гигномике, по данным PwC, уже исполнилось 55 лет.

"Меня устраивает, что я могу управлять своим будущим и своей жизнью", - делится с The Economist 60-летний водитель Uber из Сан-Франциско Аякут Дурдун. Ему нравиться возить людей на своей Mazda 5, разговаривать с ними, тем более, что большинство его пассажиров - это молодые люди. Да и $6000, которые он зарабатывает за месяц, никогда не бывают лишними. "Я и дальше планирую возить людей. Для меня это лучший способ не впадать в старческий маразм", - шутит Дурдун.

Бизнес уважает старость

Бизнес начинает осознавать, что участники гигномики - это не только разносящая пиццу молодежь в ожидании будущего серьезного трудоустройства. Многие компании уже привлекают для краткосрочных проектов в юриспруденции, бухгалтерском учете, банковском деле людей в возрасте. Нью-йоркская компания Wahve (сокращенно от Work at Home Vintage Experts, т.е. "работающие на дому винтажные эксперты") предлагает подработку неработающим на постоянной основе 60-70-летним профессионалам в финансовом и страховом деле. "У брокеров, к примеру, большой кризис талантов. Необходимо несколько лет, чтобы подготовить вменяемого андеррайтера", - говорит Шерон Емек, 71-летняя основательница Wahve. Она понимает, что отправленный на пенсию беби-бумер еще в состоянии активно поработать, тем более, что он и сам этого хочет. Они не "пенсионеры", уверена Емек, они - "недопенсионеры".

Как пенсионеры тянут экономику США

 

Такие "недопенсионеры" не стесняются пробовать себя в частном предпринимательстве. По данным Kauffman Foundation, в США людей в возрасте 55-65, решившихся на старт-апы, на 65% больше, чем отважившихся открыть свое дело в 20-34 года.

В Великобритании 40% новых бизнесов открывают люди, которым за 50. А 60% 70+ летних работают при неполной занятости.

Многие люди пенсионного возраста пробуют себя в бизнесе в Японии и Южной Корее - странах, где проблема старения населения выражена ярче всего. Там пожилых людей стараются выпереть с корпораций, как только им исполняется 60. Редкие компании, как например, Hyundai, идут навстречу пенсионерам и помогают им открыть свое дело.

Старый конь

Большинство работодателей не избавились от стереотипов относительно пожилых работников, основной из которых: немолодой человек физически слабее, менее изобретателен и малопродуктивен. Это могло быть справедливым еще 50 лет назад. Но с тех пор многое изменилось: и сама работа, и рабочее место и работник. За последние несколько десятилетий физический предел, после которого уже не хочется и невмоготу работать, сдвинулся далеко вперед по возрастной шкале.

"Работник в возрасте делает операционную работу медленнее, но при этом он совершает меньше ошибок. Молодой делает быстро - но ошибок допускает больше. Смешанные возрастные группы - отличное решение для поддержки высокого уровня производительности", - утверждает Гернот Сендовски, руководитель отделения по работе с персоналом Deutsche Bank.

В консалтинговой компании Mercer также поняли, что продуктивность пожилых работников не стоит оценивать по индивидуальным показателям. "Находясь в группе, они повышают продуктивность всей группы", - убеждает Хейг Набалдян, партнер в Mercer.
При выполнении монотонной работы продуктивность действительно снижается с возрастом. "Но когда речь идет об интеллектуальном труде, работе, основанной на специальных знаниях, или связанной с общением с людьми - уровень продуктивности прямо пропорционален возрасту", - говорит Алекс Берсч-Шупан из мюнхенского Max-Plunk Institute.

Все эти виды деятельности предполагают, что человек в свое время получил хорошее образование. Зависимость продолжительности жизни от образования подтверждается серией исследований, в том числе и Гарвардским Университетом. "Образованный американец живет дольше, мы это проверяли", - говорит Дэвид Блум, исследователь из Гарварда. Но добавляет, что разница в продолжительности жизни работника, получившего и не получившего образование, будет только увеличиваться, не смотря на то, что оба будут жить дольше.

Дело бабушек

Есть еще одни тип экономического вклада, который не отражается в цифровых показателях - это неоплачиваемая работа. В Италии и Португалии одна из пяти бабушек занята полноценной ежедневной заботой о внуках, посчитала Карен Глэйсер из Королевского колледжа Лондона. Это позволяет обоим родителям работать и экономит государству значительные суммы, которые в противном случае выплачивались бы в качестве пособий по уходу за детьми. В Великобритании неоплачиваемая работа лиц старшего возраста в роли попечителей ежегодно экономит стране $14.9 млрд.

Помимо ухода за членами семьи, четверть населения пенсионного возраста стремится заниматься благотворительной деятельностью. Граждане США в возрасте от 55 лет в 2016 году уделили волонтерской деятельности 3,3 млрд часов, сделав вклад в экономику страны на $78 млрд.

Для сравнения, отметим, что годовой ВВП Украины немногим больше $90 млрд. Целый ряд исследований находит, что это приносит пользу не только тем, кому оказывается помощь, но и положительно влияет на физическое и душевное здоровье самих престарелых волонтеров.
 

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24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

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