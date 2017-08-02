Последний месяц лета начался на межбанке под знаком удорожания доллара: его курс 1 августа подрос на 5 копеек, и зафиксировался в рамках 25,84-25,86 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Валютные продажи стали постепенно редеть, так что попытки удержать курс провалились. Тем не менее, небольшое удорожание доллара было ожидаемым и никого не удивило.

«Торги шли в узком коридоре. Стартовал рынок в диапазоне 25,78-25,82 грн./$, после чего вырос сначала к 25,84/25,86 грн./$, а затем увеличился в область 25,87-25,88 грн./$. После чего уже финишировал в рамках 25,84-25,86 грн./$», - уточнил Ропяк.

Объем валютных продаж просел со вчерашних $325,78 млн. до $313,62 млн. И за этой суммой постепенно выстраивается очередь из иностранцев, которые отправляют заработанное в Украине на родину.

«На межбанке набирает обороты спрос на валюту под репатриацию дивидендов. С его помощью сегодня рынок смог самостоятельно без помощи Нацбанка справиться с предложенной на продажу валютой», - рассказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Впрочем, это еще не весь спрос. Большинство инвесторов развернут свои долларовые закупки в среду-пятницу. Потому банкиры уже заговорили о возможных продажах валюты из золотовалютных резервов Нацбанка.

«Завтра ожидаем спокойные безрисковые торги на межбанковском рынке. На направление движения котировок влияние окажет активность экспортеров и возможное участие в торгах НБУ», - отметил Верхградский.

Он прогнозирует 2 августа старт межбанка в рамках 25,85-25,90 грн./$. А его коллеги не исключают всю торговлю в этом диапазоне.

«В среду ситуация на безналичном валютном рынке сохранится в тех же пределах 25,85-25,90 грн./$. Постепенный рост спроса за счет необходимости покупать валюту под репатриацию дивидендов окажет на курс нацвалюты кратковременное давление», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При более существенном повышении котировок, финансисты советуют продажи с дальнейшим откупом после курсового отката на будущей неделе.

«Если рынок вырастет в диапазон 25,90-26,0 грн./$ - можно будет тактически продать доллар», - считает Олег Ропяк.

Казначеи не сомневаются в дальнейшем откате курса к 25,80-25,85 грн./$.

«Макроэкономические тенденции на сегодняшний день благоприятствуют Украине, что также отражается на курсоформировании. В частности, речь идет о девальвации доллара по отношению к евро в июле, росте промышленного производства, росте цен на железную руду», - убежден Олег Куринной.

Легальный наличный рынок пока живет своей жизнью - не реагирует на подорожания межбанка. Здесь курс доллара 1 августа даже потерял несколько копеек. Так что в итоге самый дешевый доллар люди могли купить по 25,80 грн./$ - этот ценник предлагали небанковские финучреждения.

Самый дешевый бакс банков стоил 25,83 грн./$, и его отдавал банк Инвестиций и сбережений.

Много предложений было в рамках 25,87-25,95 грн./$: банк «Глобус», Банк Пивденный, Экспресс-банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Universal Bank, Проминвестбанк, ТАСкомбанк.

В такой конкуренции немного поумерили аппетиты системщики, которые опустили свои ценники на 3-5 копеек. Торговали в рамках 26,0-26,05 грн./$: Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк.

Выкупали доллар у людей в рамках 25,60-25,82 грн./$.

На черном рынке во вторник произошла небольшая раскачка. Здесь день начался в рамках 25,75-25,84 грн./$ после чего по мере снижения спроса на валюту цены просели к 25,77-25,82 грн./$. Но после нескольких средних продаж менялы воспряли духом и несколько приподняли ценники к 25,78-25,84 грн./$, и лишь к вечеру откорректировали к 25,78-25,83 грн./$.