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Bitcoin разделится на две криптовалюты из-за китайских майнеров
17:04 01.08.2017 |
Биткоин сегодня переживает хардфорк - это разделение на две ветви, которые фактически будут представлять собой уже разные криптовалюты.
Раскол произошел из-за майнеров из Китая, которым пришлось не по нраву обновление SegWit2x - после него вычислительный блок был увеличен с 1 до 2 мегабайт.
Новую валюту назвали Bitcoin Cash. В ней предусматривается увеличение максимального объема блока до 8 мегабайт. При этом размер блока может варьироваться в зависимости от потребностей конкретного пользователя.
Отмечается, что недовольных апдейтом хоть и меньше, но они представляют крупные компании по добыче биткоинов, и их голоса имеют большой вес в индустрии. Разработчики Bitcoin Cash утверждают, что система лучше защищена, однако и оригинальный биткоин считается надежным в плане хакерских атак.
Отмечается, что лишь несколько обменников будут поддерживать новую криптовалюту. Неизвестно, как раскол биткоина повлияет на стоимость относительно традиционных валют.
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