Bitcoin разделится на две криптовалюты из-за китайских майнеров

Биткоин сегодня переживает хардфорк - это разделение на две ветви, которые фактически будут представлять собой уже разные криптовалюты.

Раскол произошел из-за майнеров из Китая, которым пришлось не по нраву обновление SegWit2x - после него вычислительный блок был увеличен с 1 до 2 мегабайт.

Новую валюту назвали Bitcoin Cash. В ней предусматривается увеличение максимального объема блока до 8 мегабайт. При этом размер блока может варьироваться в зависимости от потребностей конкретного пользователя.

Отмечается, что недовольных апдейтом хоть и меньше, но они представляют крупные компании по добыче биткоинов, и их голоса имеют большой вес в индустрии. Разработчики Bitcoin Cash утверждают, что система лучше защищена, однако и оригинальный биткоин считается надежным в плане хакерских атак.

Отмечается, что лишь несколько обменников будут поддерживать новую криптовалюту. Неизвестно, как раскол биткоина повлияет на стоимость относительно традиционных валют.