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Сможет ли Качиньский поднять поляков на войну с Брюсселем
08:01 01.08.2017 |
Конфликт вокруг польской судебной реформы запустил процесс формирования "новой оппозиции" в Польше с одной стороны, и тестирование механизма влияния ЕС на "непослушных" членов - с другой.
Еще на прошлой неделе казалось, что бесславная история с судебной реформой "имени Качиньского" если и не завершилась - то перешла в долгосрочную, "подковерную" стадию. Президент Дуда ветировал законы о Верховном суде и Национальный совет судей. Руководители "Права и справедливости" выразили "крайнее удивление" решением президента, который все-таки является их однопартийцем - но более жестких публичных комментариев давать не стали.
Остальные польские политические силы - Гражданская платформа, Кукиз'15, Крестьянская партия - решение Анджея Дуды поддержали.
Естественно, что протесты против судебной реформы, которые были самыми массовыми публичными проявлениями недовольства в Польше за последние два года, также пошли на спад.
При этом уменьшение внешних проявлений конфликта не означало, конечно, его прекращения. Слишком уж много нерешенных вопросов оставалось в польском политическом пространстве, несмотря на принятые Дудой вето.
Начиная от того, что "ПИС" делает с членом партии, который ветирует решение руководства свои политической силы. И при том занимает кресло президента и пользуется поддержкой более чем 50% поляков - заметно больше, чем у "отца-основателя" "ПИС" Ярослава Качиньского.
Да и сам Анджей Дуда, скорее всего, чувствует, что уже давно вырос из формата сегодняшнего "ПИС". Но ответа на вопрос относительно того, что делать - попробовать изменить партию "под себя" - и не столько в административном плане, как в идеологическом, переметнутся к конкурентам, или идти в чистое поле и строить что-то собственное, Дуда, скорее всего, пока не нашел.
Остался открытым и вопрос относительно того, как польская политическая оппозиция может конвертировать очевидные промахи правящей партии в рост собственного рейтинга, который пока остается не слишком высоким на фоне уровня одобрения "ПИС". И какой могла бы быть гипотетическая схема политической коалиции, способной противостоять правящей партии и готовиться к победе на следующих выборах.
Но все эти вопросы, хотя и важные и судьбоносные для Польши, решались бы в течение длительного времени, в спокойном "кабинетном" режиме.
Зато обнародованное на выходных решение Европейской комиссии начать процедуру привлечения Польши к ответственности за нарушение законодательства ЕС вновь возвращает конфликту остроту и динамику.
По мнению евробюрократов, польская судебная реформа - даже в единственном принятом законе о судах ординарной юрисдикции - нарушила нормы и регуляции Евросоюза.
В частности, положение закона, которое касается введения разного возраста для выхода на пенсию мужчин (65 лет) и женщин-судей (60 лет), является нарушением Статьи 157 Договора о функционировании ЕС и директив в отношении гендерного равенства. А полномочие министра юстиции Польши продлевать мандат судей, которые достигли пенсионного возраста, нарушает статью 19 Договора о ЕС и подрывает независимость польской судебной системы.
Ответить на эти обвинения Польша должна в течение месяца, и если ответа не будет - или она не удовлетворит комиссию, то дело может дойти к серьезным вещам - Статьи 7 Договора о ЕС, где описаны санкции и другие механизмы принуждения стран-членов ЕС к соблюдению основополагающих договоров.
Похоже, в Брюсселе решили протестировать механизмы принуждения государств-членов ЕС к выполнению основополагающих норм европейского сообщества. И в качестве тестового полигона выбрали совершенно очевидного претендента - Варшаву.
Такое решение может иметь диаметрально противоположные последствия. Разумно реагируя на давление со стороны Брюсселя, польское общество может отказаться от поддержки правых консерваторов, которые совершенно очевидно и последовательно раздражают Брюссель. В таком случае наибольшие шансы конвертировать результаты истории с судебной реформой в электоральные предпочтения будут, похоже, в европейской гражданской платформы".
Но все может произойти и совсем иначе. Пропагандисты "ПИС" можгут прибегнуть убедить заметную долю сограждан в том, что расследование Брюсселя - это "вмешательство" во внутренние дела Польши.
Учитывая тот факт, что и протесты против судебной реформы польские правые пытались подать как "действия иностранных государств", такой ход со стороны "ПИС" представляется не просто возможным, но и наиболее ожидаемым.
И при таких условиях поляки будут вынуждены сделать реальный выбор между европейской идентичностью и "национальным путем" дальнейшего развития их страны. Учитывая специфику соседней нам страны, этот выбор не будет ни легким, ни простым.
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