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Последний день июля ознаменовался резким обвалом курса доллара на межбанке
23:32 31.07.2017 |
31 числа он грохнулся сразу на 11,5 копеек, и зафиксировался в рамках 25,79-25,81 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Из-за достаточно скромного валютного спроса, котировки покатились вниз с самого утра.
«После открытия межбанка уровнями 25,88-25,90 грн./$ гривна сразу начала демонстрировать силу, и уже к обеду курс доллара спустился к 25,78-25,82 грн./$. После обеда Нацбанка принялся извлекать с рынка избыток валютного предложения. В результате к завершению торговой сессии котировки закрепились на уровнях 25,79-25,81 грн./$», - уточнил Верхградский.
И сообщил, что Нацбанк приобрел порядка $8 млн. в режиме наилучшего курса у 20-ки уполномоченных банков. Открытый аукцион для всего рынка чиновники решили не проводить - не таким уж значительным был излишек доллара.
Особенно, если вспомнить общие объемы торгов: они в понедельник выросли с пятничных $275,14 млн. до $325,78 млн. Хотя банкиры, говорят, что импортеры успели потратить полученное на прошлой неделе от Госказначейства.
«Снижение валютного спроса свидетельствует о том, что возмещенные на прошлой неделе компаниям-экспортерам выплаты по НДС, были израсходованы на текущие платежи», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В тоже время отмечали и решительность валютных покупателей.
«Спрос достойно встретил увеличение валютных продаж. При росте валютного предложения импортеры самостоятельно осилили почти весь объем безналичной валюты», - заметил Станислав Верхградский.
От начала августа финансисты ждут только одного - подорожания доллара. Ничего нового в этом нет, рост курса валют присущ началу каждого месяца. Поначалу экспортеры и импортеры просто раскачиваются, и торгуют на уменьшенных объемах - в первую декаду в страну поступает меньше валюты. А после представители иностранного бизнеса начинают активно скупать СКВ для вывода на родину дивидендов в разрешенных Нацбанком объемах.
Ничего не изменится и на этот раз, и потому банкиры прогнозируют плавное повышение курса доллара.
«Завтра объемы предложения на рынке традиционно сократятся, как это происходит в начале каждого месяца, что немного подтянет валютные котировки вверх. Мы прогнозируем диапазон торгов 25,85-25,95 грн./$», - сказал Олег Куринной.
Правда, есть и те, кто ждет значительного подорожания доллара не спозаранку вторника, а позже - ближе к среде.
Например, Станислав Верхградский спрогнозировал 1 августа старт межбанка в рамках 25,80-25,85 грн./$. Хотя в целом признал неизбежность краткосрочной девальвации гривни.
«С началом нового календарного месяца на межбанке ожидаем снижение активности как среди продавцов, так и среди покупателей. При этом темп сокращения объемов спроса может быть меньшим, чем у предложения валюты. Тем не менее, весомых дисбалансов на безналичном рынке все равно не ожидаем. Допускаем постепенный рост котировок к области 26,0 грн./$», - уточнил Верхградский.
Финансисты рекомендуют продавать валюту на этом курсовом росте.
«В начале месяца возможен отскок в область 25,90-26,0 грн./$. Если это случится, то нужно будет тактически продавать доллар против гривны, чтобы снова попробовать откупиться в области 25,80 грн./$», - рекомендовал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
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