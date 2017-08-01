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Данилюк отвергает все обвинения в неуплате налогов и продолжит отпуск
20:04 31.07.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк объясняет расхождения между доходами и расходами в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента, своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы и отвергает все обвинения в неуплате налогов.
"Все налоги с заработанных мною средств были уплачены", - заявил он на своей странице в Фейсбук.
А.Данилюк уточнил, что в понедельник первый день находится в отпуске и узнал из прессы, что Генеральная прокуратура Украины его "якобы в чем-то подозревает" и что есть определение суда о его внеплановой проверке Государственной фискальной службой (ГФС).
"Очень надеюсь, что это не политически мотивировано и не является местью за то, что было сделано, чтобы перекрыть коррупционные схемы, исключить хищения бюджета и неэффективное использование государственных средств", - отметил глава Минфина.
Он подчеркнул, что никакого подозрения или каких-либо других официальных документов от Генпрокуратуры или других органов не получал. "В нашей стране то на допрос по радио вызывают, то о подозрении в фейсбуке объявляют. Возможно, стоит сделать отдельный телеканал или группу в фейсбуке именно для этих целей?" - добавил А.Данилюк.
Министр сообщил, что указанный в судебном определении дом купил летом 2010 года, когда еще работал в Лондоне, а автомобиль БМВ X5 выпуска 2008 года - в 2011 году.
"Отпуск прерывать за этого инцидента не собираюсь. Работа в министерстве, когда каждый день сталкиваешься с колоссальным сопротивлением системы, истощает", - написал он, анонсировав активный в плане работы сентябрь.
Как сообщалось, в понедельник стало известно, что ГФС Украины назначит внеплановую документальную проверку А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Такое определение принял Печерский районный суд города Киева 18 июля по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением.
Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).
Ранее народный депутат из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол сообщила о подаче депутатского обращения Генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 годах.
Как утверждает депутат, согласно имеющейся налоговой информации о доходах, глава Минфина получил в эти годы из законных источников 556,16 тыс. грн, однако приобрел в собственность жилой дом площадью 290 кв. м и стоимостью по предварительному договору купли-продажи 2,054 млн грн, автомобиль БМВ Х5 2008 г.в. и в 2014 году положил на счета Укрсоцбанка 519,67 тыс. грн.
"Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава Администрации президента, сейчас - народный депутат)", - заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.
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