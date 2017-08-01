Генпрокуратура подозревает Данилюка в уклонении от уплаты налогов

Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 18 июля, передают Українські Новини.

Суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998-2016годов.

Генеральная прокуратура подозревает чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст.212 Уголовного кодекса).

Соответствующее уголовное производство зарегистрировано 4 июля 2017 года.

По данным ГПУ, Данилюк, возглавляя в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации Президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен, а также автомобиль БМВ Х5.

Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. гривен на счет в Укрсоцбанке.

Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2016 Верховная Рада назначила министром финансов заместителя главы Администрации Президента Александра Данилюка.