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Генпрокуратура подозревает Данилюка в уклонении от уплаты налогов
18:09 31.07.2017 |
Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.
Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 18 июля, передают Українські Новини.
Суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998-2016годов.
Генеральная прокуратура подозревает чиновника в уклонении от уплаты налогов и сборов (ч. 1 ст.212 Уголовного кодекса).
Соответствующее уголовное производство зарегистрировано 4 июля 2017 года.
По данным ГПУ, Данилюк, возглавляя в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации Президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен, а также автомобиль БМВ Х5.
Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. гривен на счет в Укрсоцбанке.
Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. гривен.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2016 Верховная Рада назначила министром финансов заместителя главы Администрации Президента Александра Данилюка.
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