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На следующей неделе на межбанке произойдет курсовой разворот
22:29 28.07.2017 |
28 июля в первой половине дня валюты недоставало, потому доллар поднимался и выше, и откатился только к вечеру после снижения спроса.
«Торги стартовали в диапазоне 25,93-25,96 грн./$, после чего рынок сдвинулся к значениям 25,89-25,90 грн./$. Позже рынок возобновил рост сначала к 25,91-25,926 грн./$, а потом и к 25,925-25,94 грн./$», - описал UBR.ua курсовое движение заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
За короткие пятничные торги финансисты не смогли повторить вчерашний максимум: объем сделок на межбанке сократился с $340,50 млн. до $275,14 млн.
Из числа долларовых продавцов выделяли привычных старожил - Приватбанк (к вечеру неожиданно немного откупил валюты) и ПУМБ, а также ING Bank, Райффайзен Банк Аваль и государственный Укргазбанк. Последний, кстати, уже третий день к ряду регулярно после обеда выходит с продажами валюты на росте котировок и заключает сделки лишь в узких курсовых пределах. Ситуация напоминает валютные продажи под НАК «Нафтогаз» во время перечисления налогов в госбюджет. В группе покупателей валюты сегодня отмечали ОТП Банк и УкрСиббанк.
В целом торговля прошла достаточно сбалансировано: временный дефицит валюты был закрыт, и излишка не образовалось. Так что Нацбанку незачем было выходить на торги.
На следующей неделе на межбанке произойдет курсовой разворот.
«В понедельник рынок скорее всего будет стартовать в рамках 25,90-25,95 грн./$, и могут быть значительные продажи под последние платежи в конце месяца. А вот в начале августа можем увидеть подорожание доллара. Не с первого дня, конечно, ведь гривна должна сутки вылежаться на счетах перед продажей, а со второго числа. Тогда уже могут начаться первые покупки СКВ под репатриацию дивидендов. И межбанк имеет шанс сдвинуться к 26,0-26,05 грн./$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Некоторые банкиры допускают похожий сценарий даже раньше.
«Постепенный и незначительный рост курса доллара ближе к отметке в 26,0 грн./$ мы ожидаем уже со вторника. Традиционно в начале месяца спрос на валюту немного повысится - компании будут выводить дивиденды. Но это краткосрочные тренды. В целом на следующей неделе ожидаем диапазон торгов в пределах 25,90-26,05 грн./$», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Курсы валют в обменниках на следующей неделе продолжат жить своей жизнью, мало реагируя на ситуацию на межбанке. Собственно, так же как вчера и сегодня.
Наличный доллар на продаже людям 28 июля подешевел на 3 копейки: самый дешевый можно было приобрести в обменниках небанковских финучреждений по 25,83 грн./$.
У банков самый низкий курс был на уровне 25,85 грн./$, и его предлагал Forward Bank. Немало предложений находилось в рамках 25,90-25,95 грн./$: ТАСкомбанк, Пиреус Банк, Кредобанк, Индустриалбанк, Банк Пивденный, БТА Банк и др.
Также увеличилось число банков, работающих в рамках 25,98-26,0 грн./$: Укргазбанк, OTP Bank, Правэкс-банк, Проминвестбанк, Universal Bank, Альфа Банк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк.
При этом системщики вроде Ощадбанка, Приватбанка, ПУМБа и Укрэксимбанка продолжали держать высокие курсы продажи - 26,05-26,10 грн./$.
Выкупали доллар у людей в рамках 25,60-25,83 грн./$.
На черном рынке лишь спозаранку пытались держать высокие цены. Но очень быстро они скатились со стартовых 25,78-25,90 грн./$ к 25,80-25,86 грн./$, после чего курс доллара менялся совсем незначительно. Один раз приподнялся к 25,81-25,87 грн./$, а к вечеру вернулся к 25,80-25,86 грн./$.
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