Повышенный спрос на доллар не дает валютчикам откатить его курс на межбанке

По итогам торгов 27 июля курс доллара на межбанке снова вырос, и зафиксировался в рамках 25,90-25,93 грн./$, сообщал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Доллара на рынке было предостаточно: объем торгов вырос со вчерашних $256,94 млн. до $340,50 млн. Только и покупателей оказалось немало. Они больше не отсиживались и не выжидали, а выходили с покупками и достаточно быстро разобрали всю валюту. Нацбанку, который этим летом привык выкупать излишек СКВ, пополняя свои золотовалютные резервы, ничего не досталось.

Откуда у импортеров деньги - совершенно очевидно после последних выплат Госказначейства: на этой неделе оно провело сразу несколько раундов выплат по НДС, выбросив на рынок свыше 6 млрд. грн.

«После открытия уровнями 25,90-25,92 на межбанке наметилось легкое снижение курса к 25,88-25,90. Однако ниже указанных значений котировки не опустились - богатые на гривну импортеры принялись скупать едва подешевевший доллар, в результате котировки к обеду вернулись в диапазон 25,90-25,92 грн./$. Во второй половине торговой сессии курс доллара под давлением спроса поднимался до 25,92-25,94 грн./$. Завершился торговый день на уровнях 25,90-25,93 грн./$», - уточнил ситуацию Верхградский.

В тоже время финансисты уверяют, что после раскачки рынка импортерами, ситуацию на торгах удалось выровнять. Ведь экспортеры в конце месяца активнее обычного продавали валюту для расчета с бюджетом по налогам и с персоналом по зарплатам.

«При достаточно большой активности участников в период уплаты налогов и продаже валюты для выплат зарплат, спрос и предложение в основном находились в равновесии. Причина - поступающие на рынок дополнительные объемы гривны из-за возмещения НДС», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На завтра финансисты дают разные прогнозы. Некоторые надеются на снижение валютного спроса и небольшой откат курса.

«28 июля, в предпоследний рабочий день месяца, мы ожидаем более оживленного поведения продавцов, что способно несколько укрепить гривну и вернуть ее в диапазон 25,80-25,90 грн./$», - считает Куринной.

Хотя не исключается и небольшой рост курсов валют.

«Ожидаем открытие межбанка на уровнях 25,90-25,95 грн./$. В пятницу допускаем снижение возросшей после выплат НДС активности импортеров», - заметил Станислав Верхградский.

На черном рынке бакс в течение дня дешевел. Говорят, что спроса на него почти не было при более чем значительных запасах кэша. Начинался день у менял в рамках 25,81-25,91 грн./$, после чего они сдвинули свои ценники к 25,84-25,89 грн./$, а к вечеру и вовсе к 25,82-25,87 грн./$.