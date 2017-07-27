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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто скупает активы Януковича в Украине и зачем

12:44 27.07.2017 |

Новости ТЭК

 Дмитрий Рясной / Экономическая правда

Энергетическая империя четвертого президента приказала долго жить, но свято место пусто не бывает. Новый игрок активно скупает предприятия отрасли и строит свой холдинг.

Энергетическая империя четвертого президента Украины приказала долго жить. В 2016 году менеджмент "семьи" продал три углеобогатительные фабрики, а сейчас той же дорогой пошли две донбасские шахты Януковичей "Новогродовская" и "Россия". Их новый хозяин - "смотрящий" за углепромом Виталий Кропачев.

  Віталій Кропачев

В разговоре с ЭП он подтвердил эту сделку и анонсировал другие, в частности выкуп угледобывающего бизнеса у бизнес-партнера Януковича Игоря Гуменюка.

Этого уже хватает, чтобы вписать Кропачева в лидеры области M&A последних лет. Однако скупка сырьевой базы - лишь промежуточный этап. Главная цель "смотрящего" - выкуп компаний так называемой большой генерации. Первой на очереди стоит государственная компания "Центрэнерго".

Горное дело

Шахты "Россия" и "Новогродовская" - предприятия-близнецы. На зоре независимости они входили в состав государственного угольного объединения "Селидовуголь", а пять лет назад ушли в частные руки.

Завладела предприятиями семья бывшего президента. Стало известно об этом только после бегства Виктора Януковича в РФ.

Оказалось, что производственные комплексы госшахт вкупе с их месторождениями общей площадью 20 кв км с середины 2012 года находятся в управлении ООО "Шахта "Россия" и ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская", а одноименные государственные юридические лица - давно "пустышки".

Так, у истоков создания обоих ООО стоял Александр Сичинава, который тогда возглавлял наблюдательный совет "Всеукраинского банка развития" старшего сына Виктора Януковича Александра.

Несколько недель назад Сичинава и родственная ему фирма "Топливно-энергетический капитал" вышли из состава учредителей ООО "Шахта "Россия" и ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская". Их место заняли уроженцы Покровска Донецкой области Владимир Коваленко, Юрий Корнеев и Тамара Задоя.

По данным источников ЭП, эта триада представляет интересы Виталия Кропачева, который в последнее время активно скупает активы на энергетическом рынке, и не без поддержки власти.

Сам Кропачев подтвердил ЭП покупку шахт. "Эти ООО - не шахты. У компаний просто есть запасы с приличным потенциалом, чем они и интересны", - заявил он.

В каденцию управления "Россией" и "Новогродовской" командой Януковича каждая из этих шахт генерировала до 200 млн грн чистого годового дохода.

Сразу освоить эти бюджеты Кропачев не сможет - последний год обе шахты простаивали. Однако реанимировать их будет несложно, так как их остановка, похоже, была частью схемы поглощения шахт.

Речь о том, что обе шахты "семьи" накануне смены собственника были лишены спецразрешений на пользование недрами. Поводом для этого Госслужба геологии и недр назвала невыполнение инвестобязательств и еще нескольких пунктов договора эксплуатации угольных полей.

Сейчас уже все в порядке - в мае Донецкий окружной административный суд принял два постановления, которыми отменил приказы Госгеослужбы в части аннулирования лицензий для "России" и "Новогродовской". Кроме того, несколько недель назад эти постановления оставил в силе Донецкий апелляционный административный суд.

В фокусе

Интерес Кропачева к угольному бизнесу "семьи" объясняется просто. "Россия" и "Новогродовская" привязаны производственным циклом к углеобогатительным фабрикам, которые также находятся в собственности Кропачева.

Речь идет о фабриках "Комсомольская", "Украина" и "Россия", о выкупе которых Кропачев договорился с командой Януковича еще в 2016 году.

Эта сделка сейчас переживает активную фазу: весной 2017 года четверть уставных фондов фабрик (21-24%) были оформлены на ООО "Укрдонинвест" Кропачева. В ближайшие месяцы ООО рассчитывает стать основным учредителем фабрик, выкупив мажоритарные доли предприятий у ООО "ДРФЦ" Александра Януковича.

По словам Кропачева, затянувшийся процесс выкупа связан с бюрократией: бизнесмену еще предстоит получить разрешение АМКУ. Источники ЭП называют другую версию: "Договоренность о продаже фабрик подразумевала полный расчет за полтора года. Цена всего "ДРФЦ" - от 12 млн долл до 15 млн долл".

В общем, при новом хозяине шахты "Россия" и "Новогродовская" ждет полноценный производственный ренессанс. Но на этом Кропачев не собирается останавливаться.

По данным источников ЭП, он также интересуется выкупом шахт у государства. А именно: шахты имени Стаханова (бывшая "Красноармейскуголь") в Мирнограде, а также шахт "Южнодонбасская №1" и "Южнодонбасская №3" из Угледара.

Их подготовка к приватизации пока еще не началась, но есть и другие активы, в которых заинтересован Кропачев.

"Он пытается купить ООО "Краснолиманское" бывшего "регионала" Игоря Гуменюка, которое эксплуатирует пласты ГП "Угольная компания "Краснолимаская", - сообщил ЭП собеседник на рынке.

Кропачев подтвердил эту информацию: "Про покупку "Краснолиманского" я говорю уже восемь месяцев. Пока не договорились". Причин участники переговоров не называют, но дело, как обычно, в деньгах. "Кропачев предлагает меньше 10% от реальной цены", - говорит источник ЭП.

Вертикально-интегрированный план

Интерес к шахтам Кропачев объясняет конъюнктурой рынка. "Потребление угля "Г" (марка угля газовой группы, который добывают в том числе шахты "Россия" и "Новогродовская". - ЭП) в Украине составляет 9 млн тонн. Этот объем никуда не денется, он будет только расти", - уверен бизнесмен.

Однако тут есть как минимум одно слабое звено.

"Уголь имеет смысл только тогда, когда его есть где сжигать. Просто ходить по рынку с углем бессмысленно - любую крупную партию задавит ("перебьет" более выгодным ценовым предложением. - ЭП) ДТЭК", - сказал изданию представитель одного из крупных отечественных угольных трейдеров.

"У угля шахт "Россия" и "Новогродовская" сера достигает 4%. Это много. В металлургии его применять невозможно. Покупка шахт без гарантированного сбыта бессмысленна", - уверен один из членов дирекции "Центрэнерго".

Когда эти шахты принадлежали "семье", их продукция поставлялась на станции "Центрэнерго". Сюда же сбывала свой уголь при Януковиче и сбывает сейчас упомянутая шахта "Краснолиманская" Игоря Гуменюка.

То есть, проведенные и планируемые Кропачевым сделки с шахтами - это скупка сырьевой базы "Центрэнерго". В контексте готовящейся приватизации энергокомпании это воспринимается как заявка на участие в конкурсе.

Кропачев и не скрывает эти планов: "Сейчас денег на участие в приватизации "Центрэнерго" нет, но если что - я могу найти", - сказал бизнесмен. В крайнем случае, если эта сделка окажется неудачной, у "смотрящего" есть запасной вариант: последний энергетический актив "семьи" - "Донбассэнерго".

За пять лет эта компания хочет построить на своей Славянской ТЭС два блока общей мощностью 660 МВт, где будет сжигаться "газовый" уголь. "Пока "Донбассэнерго" меня не интересует, но если компания начнет нестабильно работать и будет предложение о продаже - поговорим", - пообещал Кропачев.
 

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