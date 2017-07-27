Межбанк 26 июля продолжил ощущать последствия выплат НДС

Гривневые вливания Госказначейства обернулись для межбанка подорожанием доллара. 26 июля его курс долара поднялся на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 25,88-25,90 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

После выплат по налогу на добавленную стоимость у экспортеров хватало гривни, потому они не торопились выбрасывать на торги необязательную часть валютной выручки. Так что объем торгов сократился со вчерашних $316,48 млн. до $256,94 млн.

«В среду безналичный рынок продолжил ощущать последствия выплат НДС. Межбанковская торговая сессия открылась ростом курса к 25,87-25,90 грн./$. Максимальные значения котировок были зафиксированы на уровнях 25,90-25,91 грн./$, после чего к обеду курс вернулся в диапазон 25,89-25,90 грн./$. Завершились межбанковские торги на уровнях 25,88-25,90 грн./$», - уточнил Верхградский.

«При этом основная часть сессии была уравновешенной, что вновь позволило Нацбанку не проводить валютный аукцион», - дополнил его директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По оценке банкиров, за последние два дня выплаты Госказначейства по НДС превысили до 6 млрд. грн.

«Что послужило главной причиной сокращения экспортерами валютных продаж на межбанке. Не было бы этих средств, валюту у металлургов скорее всего пришлось бы выкупать Нацбанку», - заверил Верхградский.

Если бы не гривневые вливания чиновников, курс доллара продолжил бы проваливаться ниже 25,80 грн./$ - хором уверяют финансисты. В конце месяца экспортерам нужно рассчитываться по налоговым платежам, так что они устраивают валютные распродажи. Это происходит и сейчас, только продаваемую СКВ активнее раскупают импортеры, которые после выплат по НДС обзавелись гривной.

«Активность участников рынка подтверждается количеством проведенных на межбанковском рынке сделок. Высокий спрос на валюту, скорее всего, продержится и завтра. Вместе с тем, продолжит расти и объем предложения из-за бюджетно-налогового периода. Все это способно будет удержать курс в рамках 25,85-26,90 грн./$», - считает Олег Куринной.

Рядом находится и прогноз Станислава Верхградского, который ждет старта межбанка завтра в рамках 25,85-25,95 грн./$.

«Полагаем, что рынок продолжит ощущать последствия выплат НДС до конца текущей недели, и эти последствия будут не в пользу гривны», - заключил он.

Хотя финансисты все же рассчитывают, что курс гривни поднимется после того, как рассосется залитая на этой неделе денежная масса.

«Думаю, на днях последует снижение к 25,80 грн./$», - подчеркнул UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.