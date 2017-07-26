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Госдолг Украины в июне 2017г в долларовом выражении возрос на 0,44%, в гривневом сократился на 0,52% - Минфин
15:04 26.07.2017 |
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июне 2017 года возрос на $0,33 млрд - до $75,01 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте в среду.
В то же время в национальной валюте госдолг сократился на 10,32 млрд - до 1,958 трлн грн.
С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 5,69%, в гривне - на 1,45%.
Согласно сообщению, государственный долг в течение июня снизился на 0,85% - до 1,651 трлн грн (в долларах возрос на 0,12% -до $63,26 млрд), в том числе внешний - на 0,56%, до 972,06 млрд грн (в долларах возрос на 0,41% - до $37,24 млрд).
Гарантированный государством долг в июне возрос на 1,24% - до 306,76 млрд грн ($11,75 млрд), в том числе внешний - на 1,27%, до 287,04 млрд грн ($11 млрд).
Министерство также уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США - 41,15%, еще 30,92% в гривне, 19,4% в специальный правах заимствования, 7,37% в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.
Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в июне снизился до 26,1 грн/$1 с 26,35 грн/$1, или на 0,96%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.
Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.
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