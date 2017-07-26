Суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед РФ

Министерство финансов заявляет, что Высокий суд Лондона принял решение в пользу позиции Украины относительно полного приостановления исполнения решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины по возврату России 3 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

Во время заседания 26 мая 2017 в Высоком суде Лондона судья рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 в порядке упрощенного производства.

В частности, суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении выполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, который состоится не раньше 2018 года.

Минфин сообщает, что суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление выполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

"Важным также является то, что на этом заседании английский суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для прав Украины на апелляцию, что Украине было оказано безусловное разрешение на обжалование решения в Апелляционном суде. Действительно, в своем последнем решении судья Блэр признал, что это является именно тем случаем, когда выполнены пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию, а именно - апелляция имеет реальные шансы на успех", - заявляет Минфин.

Сообщается, что суд также отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

Как сообщали Українські Новини, 29 марта Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты.

Также суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате России долга в сумме 3 млрд долларов.

В декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.