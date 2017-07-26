Дитя безвиза. Что такое автобусный лоукост Flixbus, который повезет украинцев в ЕС

Александр СУКОВ / Деловая столица

Дешевые маршруты в Европу получат самые предусмотрительные и непритязательные.

Введение безвизового режима для украинцев стало приносить свои плоды в виде более доступного для кармана украинца транспортного сообщения с Европой. И если чиновники пока не могут договориться с Ryanair об открытии дешевых авиационных рейсов в Европу, придется довольствоваться менее комфортабельным транспортом. Крупный немецкий автобусный лоукостер Flixbus объявил о запуске новых маршрутов в Европу из четырех украинских городов: Киева, Львова, Ривного и Житомира. Автобусы будут возить украинцев в польские Краков и Катовице, а также чешские Остраву, Прагу и Брно.

По случаю открытия новых маршрутов Flixbus объявил о скидках на перевозки в период с 27 июля по 16 августа - на продажу будет выставлено 700 билетов по минимальной цене - 5 евро. Но предложение "шары" действует недолго - до 26 июля.

Формально Flixbus работает в Украине еще с прошлого года, тогда компания открыла маршруты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города. Однако непосредственным перевозчиком пассажиров выступала компания Leo Express.

Тем, кто приготовился подбрасывать в воздух чепчики по поводу нынешнего расширения маршрутов Flixbus, придется немного повременить - перевозчиком на этих маршрутах будет не сам Flixbus, а его партнер - чешская компания Umbrella.

Что такое Flixbus в Европе?

Это компания, которая была основана тремя молодыми предпринимателями в Мюнхене в 2013 г. По сути, это стартап, который стремительно рос и уже в 2015 г. вышел на рынки автобусных перевозок Франции, Италии, Австрии, Нидерландов и Хорватии, а также начал работать на заграничных регулярных рейсах в страны Скандинавии, Испанию, Англию, Восточную Европу. Сегодня Flixbus выполняет 200 тыс. рейсов в день по 1,2 тыс. направлений в 24 странах.

Немецкий стартап возник и бурно вырос благодаря разрушению монополизма немецкой железной дороги - ранее запрещалось создавать новые автобусные маршруты там, где они не могли обеспечить более быструю перевозку пассажиров по сравнению с железной дорогой. А поскольку железная сеть в Германии очень хорошо развита, то появление конкурентов со стороны автобусных перевозчиков до отмены этой монополии в 2013 г. было попросту невозможно. Единственной автобусной компанией, которая конкурировала с железной дорогой, была старейшая BerlinLinienBus. Она исторически перевозила пассажиров из Берлина в западную часть Германии и потому не попадала под действие закона после объединения страны. Однако в прошлом году BerlinLinienBus из-за хронической убыточности была закрыта, и Flixbus стала практически монопольным перевозчиком, поглотив большинство конкурентов и завладев 90% внутреннего рынка Германии.

Однако Flixbus не обеспечивает всех перевозок по Европе самостоятельно. Она дает лишь общий бренд и систему продажи билетов, а перевозками занимаются в том числе более 250 компаний-партнеров.

Компания Flixbus завоевала рынок за счет удобного сервиса и инноваций - гибкая система бронирования билетов позволяет отменить или перенести поезду не позднее чем за 15 мин. до отправления автобуса, в автобусах - бесплатный Wi-Fi и есть функция отслеживания движения автобусов в реальном времени по GPS.

Однако украинцы должны быть готовы, что даром их никто возить не будет. Самые дешевые билеты можно приобрести, если бронировать поездку за четыре-шесть недель до отправления, тогда как при покупке за несколько дней их цена уже может сравняться с ценой на авиаперелет.

Поэтому если кто-то захочет ездить дешево - придется научиться планировать свои поездки заранее.

Кроме того, FlixBus - компания-лоукостер, а это означает, что бесплатно пассажир получит только необходимый минимум услуг, а за все остальное необходимо будет доплатить. Например, компания бесплатно перевозит только две единицы багажа и ручную кладь, а за третью и последующие уже придется заплатить по 5 евро, да и то после предварительной регистрации по телефону. За багаж крупнее установленных размеров придется заплатить уже 9 евро, а для перевозки маленьких детей нужно брать с собой автокресло.

Flixbus заманивает клиентом Wi-Fi, но на сайте самой компании есть примечание, что доступен он только на собственных маршрутах Flixbus, а украинцев будет возить чешская компания. Кроме того, перевозчик указывает, что скорость передачи зависит от качества покрытия сети мобильной связи провайдером.

Ну и вишенка на торте - деньги за отмененную поездку клиенту не возвращаются, ему положен только скидочный купон, которым можно лишь оплатить следующий билет.