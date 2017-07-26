Власти подогрели спрос на доллар на межбанке

Госказначейство начало вчера выплаты бизнесу по НДС: перечислило первый транш в размере 2,3 млрд. грн. И импортеры, подкрепившись гривной, вышли с покупкой валюты на межбанк: объем долларовой торговли вырос очень существенно - со вчерашних $188,42 млн. до $316,48 млн.

Благодаря тому, что гривна не упала всем на счета одновременно, у многих экспортеров нацвалюты недоставало, и чтобы уплатить зарплаты и налоги в конце месяца, они вышли с валютными продажами. Так что предложения сегодня хватило.

«Это раньше Госказначейство выходило и делало выплату по НДС всем махом, выбрасывая на рынок сразу по 6-8 млрд. грн. Сейчас чиновники разбивают расчеты на несколько дней, не создавая сильных дисбалансов на валютном рынке. У кого-то из экспортеров гривна вчера появилась, а кого-то - нет. И это стимулировало продавать доллар, снабжая рынок», - объяснил UBR.ua ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Нацбанку в такой ситуации поживиться не удалось - валютного излишка не было, несмотря на почти двукратный рост долларовых продаж.

«Открытие межбанковской торговой сессии во вторник проходило в ожидании последствий, прошедших накануне выплат по возмещению НДС. На этом фоне безналичные котировки сегодня в сравнении со значениями при закрытии предыдущего дня на старте торгов выросли к уровням 25,83-25,85 грн./$. В разгар торгов доллар плавно укрепился к 25,85-25,87 грн./$. При этом дисбалансы в ту или иную сторону не возникали. К завершению торговой сессии курс доллара неспешно спустился к 25,83-25,84 грн./$», - уточнил ход событий начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Из числа наиболее активных продавцов доллара во вторник выделяли Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк и ING Bank. А из покупателей - УкрСиббанк, Альфа Банк и Креди Агриколь Банк. Произошедшее на межбанк описали как временный всплеск.

«Сегодня объем валютного предложения на межбанке вернулся к своим привычным размерам. Вслед за ним устремился спрос, подпитываемый полученной вчера при возмещении НДС гривневой ликвидностью», - сказал Верхградский.

Финансисты ждут порционных выплат по НДС до конца недели. Так что валютная распродажа (под уплату налогов и зарплат), которой ждали завтра-послезавтра, может не состояться. Чем больше гривни будет появляться на счетах импортеров, тем активнее они будут скупать валюту под будущие платежи.

«С завтрашнего дня мы ожидаем постепенного роста предложения в связи с завершением месяца и соответственно началом бюджетно-налогового периода. Возмещение компаниям НДС в целом способно нивелировать дисбаланс между спросом и предложением, что сохранит курс в ближайшие дни на уровне 25,80-25,85 грн./$. При этом в пятницу-понедельник все-таки не исключаем более объемных распродаж и более существенного укрепления курса нацвалюты», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Похожий прогноз дал и Юрий Гриненко, который ждет 26 июля старта безналичного рынка в рамках 25,85-25,87 грн./$.

Но уже Станислав Верхградский настроен менее оптимистично: на старте рассчитывает на 25,85-25,90 грн./$, но не исключает, что курс валют межет вырости более существенно.

«Полагаем, что очередная порция гривневой ликвидности в форме возмещения НДС вполне может привести к ситуативным всплескам спроса на межбанке, что чревато возвратом курса к отметке 26,0 грн./$. На наш взгляд, завтра на первое место по своей важности и непредсказуемости выходит именно фактор выплат НДС», - заверил он.