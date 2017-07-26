Чем Трампу грозит отставка Тиллерсона

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Президент США бездумно разбрасывается ценными кадрами.

Руководитель Государственного департамента США Рекс Тиллерсон всерьез задумался об отставке. Об этом CNN накануне заявили источники, "знакомые с беседами Тиллерсона с друзьями не в Вашингтоне". Глава американской дипломатии сказал, что останется на посту до конца года, но вполне может уйти и раньше. Источники, конечно, признают, что госсекретарь такими разговорчиками в строю может просто давать выход эмоциям, однако точно уверены в том, что бывший глава Exxon Mobil все больше сомневается в боссе - Дональде Трампе.

Новым же поводом усомниться в действиях президента послужили нападки последнего на генпрокурора Джеффа Сешнса. На прошлой неделе президент в интервью The New York Times резко раскритиковал Сешнса за "самоотовод" в расследовании вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 г. "Джефф Сешнс получил работу. Устроился на нее, взял самоотвод, что, честно говоря, я считаю крайне несправедливым по отношению к президенту", - пожаловался Трамп, добавив, что не назначил бы Сешнса, а "выбрал бы кого-то другого", если бы знал, что тот так поступит с ним.

Сам генпрокурор желания увольняться не проявляет: "Мы любим эту работу, любим это министерство, и я планирую оставаться до тех пор, пока это возможно". Вопиющая непокорность. В глазах Трампа, конечно. Он отреагировал сразу, как и в случаях с неприятными сюжетами и статьями в "фейкньюс медиа". 24 июля стало известно, что Сешнса в Белом доме хотели бы заменить бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Конечно, еще вопрос в том, захочет ли Джулиани окунуться с головой в трясину администрации Трампа. Она ведь уже через шесть месяцев после инаугурации трещит по швам. И благодаря непосредственно президенту.

"ДС" уже писала, что у Трампа забирают "руль". Конгресс и федеральное правительство (но прежде всего Конгресс) старается максимально держать в узде своего президента-республиканца, постепенно сужая пространство для маневров. Тому виной нестабильность президента, что он сам отвергает (или даже не подозревает о ее существовании). Но Трамп точно понимает, что вокруг "враги", и не в силах держать язык за зубами, хотя следовало бы. Так, 23 июля он написал в Twitter, что республиканцы недостаточно защищают его от атак демократов, которые постоянно напоминают о связях окружения миллиардера с россиянами. "Очень грустно, что республиканцы - даже те, кто многим обязан моей поддержке, - делают очень мало, чтобы защитить своего президента", - посетовал он, забыв в то же время, что и среди "слонов", особенно умеренных, немало тех, кто разделяют взгляды демократов.

Но Трамп реагирует, так как привык реагировать - как 70-летний ребенок. Обиженный 70-летний ребенок. Капитолий и правительство он уже потерял, а теперь и администрацию лихорадит. Началось же это не вчера и не позавчера. Еще в середине мая The Washington Post, пообщавшись с работниками Белого дома, писала о разочаровании и усталости от выходок президента в администрации. А старт дали отставка директора ФБР Джеймса Коми, раскрытие секретной информации на встрече с российскими чиновниками (уже бывшим послом Сергеем Кисляком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым), а также из-за расследования связей с Россией. Газета констатировала, что "измученные" помощники и советники часто попадают под горячую руку Трампа, при этом пытаясь контролировать неуправляемого шефа и объяснять широкой публике его промахи. Одни даже начали шутить об импичменте, а другие - обновлять резюме. В частных беседах подчиненные президента подчеркивали, что проблема не в коммуникациях или пиаре или неэффективном руководителе того или иного направления в Белом доме, а в том, что Трамп предпочитает сталкивать лбами и организованный хаос.

Менее чем через две недели из публикации все той же WP стало известно, что Трамп готовит глобальные перестановки в команде, чтобы создать "военный штаб" из-за дела о связях с Россией. То есть президент по-прежнему во всех бедах винит других. Поэтому неудивительно, что недовольство в администрации выходит на более высокий уровень. В пятницу ушел Шон Спайсер, которым Трамп тоже был недоволен, из-за разногласий с новым директором по коммуникациям Энтони Скарамуччи. А теперь вот и госсекретарь вроде как пакует чемоданы. В информпространство США после слухов об увольнении Рекса Тиллерсона входит новый термин - Rexit. Аналогия с Brexit дает понять - нужно серьезно относиться к этой новости.

К слову, формат диалога США и России, скорее всего, тоже изменится. В худшую или лучшую сторону, трудно пока сказать. Но в Москве считают, что в худшую. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, уход Тиллерсона - это поражение Трампа, которое сулит ухудшение двухсторонних отношений. "Россия, безусловно, будет работать с любым госсекретарем, это внутренний вопрос США. Но если в случае ухода Тиллерсона на его место будет назначен "ястреб" - что ж, будем готовиться к "холодной войне", - громогласно заявил сенатор, напомнив, что Тиллерсон якобы за налаживание контактов с РФ.

Но! Именно Тиллерсон назначил Курта Волкера спецпредставителем США по Украине. А это еще тот "ястреб" из окружения Джона Маккейна. Следуя логике "ребенка Трампа", который демонстрирует желание найти точки соприкосновения с Москвой, выходит, что это Тиллерсон ссорит Вашингтон с россиянами. С Маккейном и так все ясно. Сенатор давно обосновался в головах обитателей Кремля и МИД. В общем, "45-й" не удивит, если вдруг удовлетворит отставку Тиллерсона. Пусть это и ценный работник.

Парадокс. Бизнесмен Трамп в подборе кадров часто руководствовался успешностью кандидата в бизнесе. Однако предпочитает говорить с этими людьми, самостоятельно сколотившими состояние, как с обычным персоналом. Он игнорирует их навыки и громадный опыт в близких ему сферах. И президент попросту забыл, что дружба, основанная на бизнесе, лучше бизнеса, основанного на дружбе. Поэтому такое поведение себя абсолютно не оправдывает, учитывая скудные кадровые ресурсы Трампа. Те умные и грамотные люди, которые могут иметь собственное мнение, из команды уходят или открыто выражают недовольство. А когда они уйдут, кто останется у Трампа? Верно. Его команда в скором времени окончательно превратится в команду холуев. В администрации будут работать пиарщики, чтобы отводить удары от босса и члены семьи. Что не свойственно государственному устройству и демократическим традициям Штатов. Фактически американский президент стал вести себя как не американский президент. И потому политика Белого дома станет еще более беспорядочной и такой, которая нуждается в опеке законодателей.

