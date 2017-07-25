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Спецпредставитель США Волкер поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения
Новый специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос возможной поставке оборонительного вооружения, сообщает во вторник ВВС news
В интервью BBC К. Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией.
"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - считает спецпредставитель Госдепа.
При этом К.Волкер отметил, что это еще вопрос "для дальнейшего обсуждения и принятия решения", и сложно прогнозировать, когда он может быть решен.
По словам дипломата, для успеха в установлении мира на востоке Украины понадобится "новый стратегический диалог с Россией".
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