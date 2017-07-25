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Импортеры 24 июля не смогли выкупить все предложение доллара на межбанке
20:03 24.07.2017 |
Американская валюта продолжает терять свои позиции на межбанке: 24 июля его курс доллара рухнул сразу на 7 копеек, и вплотную приблизился к новой психологической отметке - 25,79-25,81 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Валюты на безналичный рынок выбросили совсем немного: объем торгов даже сократился - с пятничных $283,84 млн. до $188,42 млн. Впрочем, импортеры не смогли выкупить даже это, так что Нацбанку снова представился случай пополнить свои золотовалютные резервы.
«Открытие торговой сессии проходило на уровнях 25,85-25,88 грн./$. При сравнительно небольших объемах торгов сегодня на межбанке по-прежнему преобладали продавцы валюты. В результате в течение торгового дня курс плавно снижался. При приближении к уровням 25,80-25,81 грн./$ на рынке появился Нацбанк с интервенционной покупкой в форме запроса наилучшего курса. По нашим оценкам, объем участия НБУ в торгах сегодня оказался небольшим - порядка $7 млн по курсу 25,80 грн./$. После участия регулятора укрепление гривны прекратилось», - уточнил Верхградский.
Слабую активности импортеров объяснили летним снижением спроса на импортные товары, и сезонностью в целом.
«На безналичном рынке становится меньше сделок из-за снижения бизнес-активности в летний период. По сути сейчас основную часть валютной выручки на наших рынках формируют металлопроизводители. Увеличения количества операций на межбанке и вместе с этим и дальнейшего роста предложения валюты мы ожидаем со среды-четверга. В последние дни месяца компании традиционно активнее начнут продавать валюту под погашение налоговых платежей и выплату заработных плат сотрудникам», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Станислав же Верхградский считает, что экспортеры плавно начинают предналоговую продажу, и призывает не ждать крупных объемов.
«Экспортеры уже начали продавать валюту. Вторая половина недели может показать активизацию продавцов, однако значительного роста объем продаж не ожидаем», - подчеркнул он.
На 25 июля он спрогнозировал старт межбанковских торгов в рамках 25,80-25,85 грн./$, и очередное появление регулятора на торгах.
«Завтра на межбанке сохранятся спокойные торги с преобладанием валютных продаж. На этом фоне ожидаем от Нацбанка более активных действий по пополнению своих валютных резервов с межбанка», - заметил Верхградский.
Более широкий курсовой коридор на вторник заложил Олег Куринной - 25,75-25,85 грн./$.
А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк мыслит еще масштабнее, и оговаривает сразу все возможности.
«Сегодня курс с легкостью пробил поддержку на уровне 25,90 и мгновенно оказался на следующем уровне 25,80 грн./$. Если это значение будет пробито, то следующая значимая поддержка будет на уровне 25,50 грн./$, а если же нет, - оттолкнемся и пойдем в область 26,0 грн./$», - отметил он UBR.ua.
Вслед за межбанком 24 июля обваливался и наличный курс доллара. Банки на протяжении дня меняли его несколько раз, и к вечеру обвалили самую низкую цену до 25,82 грн./$ - ее предложил Банк инвестиций и сбережений.
Небанковские обменники отдавали людям валюту в рамках 25,85-25,89 грн./$.
Небольшие банки чаще всего продавали доллар в коридоре 25,90-25,98 грн./$: Forward Bank, Кредобанк, БТА Банки, Юнекс Банк.
Структуры же покрупнее старались подстраховаться и ставили ценники повыше - 26,0-26,05 грн./$: УкрСиббанк, ПУМБ, Альфа Банк. И только госбанки по обыкновению ставили самые высокие курсы - 26,08-26,20 грн./$: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк.
Выкупали валюту у людей в рамках 25,65-25,84 грн./$.
Весь день скатывались валютные цены на черном рынке. Здесь день начался в рамках 25,83-25,91 грн./$, затем сдвинулся к 25,83-25,89 грн./$, а к вечеру и вовсе к 25,80-25,85 грн./$.
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