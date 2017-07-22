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Экспортеры продолжили наращивать долларовые продажи на межбанке
22:07 21.07.2017 |
Валютный рынок взбодрился под конец недели и завершил ее на оптимистической ноте: 21 июля межбанковские торги финишировали снижением курса доллара на 4 копейки - в рамках 25,86-25,88 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
И уточнил, что утро началось в рамках 25,90-25,92 грн./$ и после плавного снижения курс только после обеда зафиксировался ниже новой психологической отметки.
«На наш взгляд, влияние на ход межбанковских торгов сегодня могло оказать укрепление евровалюты на мировых рынках, повлекшее подорожание евро на локальном рынке Украине. По этой причине часть клиентов сняла свои заявки на покупку евровалюты в надежде на скорую курсовую коррекцию, в результате чего спрос на валюту сегодня мог сократиться», - объяснил Верхградский.
Межбанковский курс евро снова перешел психологическую черту. Он поднялся со вчерашних 29,93-29,96 грн./евро до 30,11-30,14 грн./евро вслед за международными котировками - они выросли с $1,1631/евро до $1,1641/евро.
Экспортеры продолжают наращивать свои долларовые продажи: выросли со вчерашних $258,2 млн. до $283,84 млн. Тем не менее, все раскупается импортерами и банками, потому Нацбанк продолжает стоять в стороне. Он уже три дня не проводил ни аукционов по приобретению валюты, ни выкупов по наилучшему курсу.
А это экспортеры еще не разворачивали валютные распродажи под сезон выплаты зарплат и налогов. Они начнут это делать с будущей недели.
«Тренд снижения курса доллара продолжится и на следующей неделе, когда начнется бюджетно-налоговый период и объемы продажи валюты возрастут. Именно это станет основным курсоформирующим фактором до конца июля», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Хотя финансисты и говорят о преобладании валютного предложения, однако не верят в тотальное доминирование экспортеров. Говорят, что у многих хватает гривни, и нет стимула для распродажи необязательных 50% выручки.
«Ожидаем, что на предстоящей неделе на межбанке сохранится преобладание продавцов валюты, иногда сопровождаемое всплесками объемов торгов, на фоне чего от гривны ждем новых курсовых рекордов за текущий год. Существенного роста объемов продаж валюты в связи с бюджетно-зарплатным периодом не ожидаем, поскольку в данный момент на счетах компаний достаточно ликвидности», - сказал Станислав Верхградский.
Увеличения валютного предложения ждут со среды.
«В то время как в понедельник-вторник на рынке будет сохраняться стабильная ситуация на уровне 25,90 грн./$. Позже, в случае более серьезного снижения курса доллара, мы не исключаем выходов на рынок регулятора с валютными интервенциями», - уточнил Олег Куринной.
На протяжении недели котировки межбанка, с его точки зрения, будут двигаться в рамках 25,85-25,95 грн./$.
«Открытие межбанковских торгов в понедельник ожидаем в диапазоне 25,85-25,95 грн./$. В течение следующей недели допускаем укрепление гривны к 25,80 грн./$», - выдал свой прогноз Станислав Верхградский.
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