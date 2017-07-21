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Бизнесмен Прокопеня за $50 млн купит белорусский Паритетбанк для последующей покупки украинского Сбербанка
17:48 21.07.2017 |
Власти Белоруссии одобрили продажу бизнесмену Виктору Прокопене за $50 млн белорусского Паритетбанка, через который он планирует приобрести украинскую "дочку" Сбербанка РФ.
"Пакет акций, находящийся в собственности Республики Беларусь, будет продан Прокопене за $50 млн", - сообщила инвесткомпания VP Capital, собственником которой является бизнесмен.
В компании сослались на указ президента страны от 18 июля 2017 года, согласно которому 99,83% акций банка будут проданы В.Прокопене.
Президентский указ "Об отчуждении акций" зарегистрирован в пятницу в Национальном реестре правовых актов, однако текст документа в настоящее время недоступен.
Как сообщалось, гражданин Белоруссии и Кипра В.Прокопеня 30 июня подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на согласование опосредованной (через Паритетбанк) покупки 100% акций украинского Сбербанка. Также сообщалось, что VP Capital подала в регулирующие органы Белоруссии документы, необходимые для приобретения 99,83% акций Паритетбанка за $50 млн.
Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусской частной компании, подконтрольной сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду. НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" 10 апреля - от гражданина Великобритании и РФ С.Гуцериева. Второй пакет - на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк" - вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Г.Гусельников.
Позже стало известно, что Сбербанк России начал переговоры о продаже украинского банка еще с несколькими инвесторами. "Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу", - пояснял "Интерфаксу" источник, осведомленный о ходе переговоров.
В.Прокопеня является основателем ряда финансовых и инвестиционных компаний. По данным VP Capital, ранее он выступал как соинвестор с С.Гуцериевым по некоторым проектам, а в настоящее время имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых, которые реализуются в партнерстве с основанным ею инвестфондом Larnabel Enterprises.
В то же время VP Capital ранее отмечала, что сделка по покупке В.Прокопеней украинской "дочки" Сбербанка не предусматривает партнерства с С.Гуцериевым.
Паритетбанк - 15-й банк Беларуси по объему активов, основан 15 мая 1991 года, имеет около 25 отделений.
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