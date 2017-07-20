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Siemens разорвет договор с российскими компаниями о поставках оборудования
09:51 21.07.2017 |
Компания Siemens на время приостановит поставки энергооборудования российским компаниям, заявили в концерне.
Отмечается, что компания планирует "разработать новые меры контроля". Также Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и откажется от миноритарной доли в "Интеравтоматике". Концерн утверждает, что в Крым были незаконно поставлены четыре турбины компании. Он предложил выкупить их и аннулировать контракт на поставку.
В начале июля агентство Рейтер сообщило, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков, занимающихся их установкой, есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.
В июле Siemens подал иск в арбитраж Москвы. Концерн заявлял, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в "Ростех") для электростанций в Тамани, перемещены в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) - ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.
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