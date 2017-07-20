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Шлапак сегодня покинул ПриватБанк
20:55 20.07.2017 |
Александр Шлапак покидает ПриватБанк, исполняющим обязанности председателя правления банка стал член правления Галина Пахачук.
Об этом FinClub сообщили в ПриватБанке.
Наблюдательный совет ПриватБанка 20 июля принял решение о назначении исполняющим обязанности председателя правления банка Галину Пахачук. Во время заседания члены наблюдательного совета ПриватБанка удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности главы.
Об уходе из банка Александра Шлапака стало известно ещё 26 июня, уже 4 июля он анонсировал соответствующее заседание набсовета 20-го числа.
12 июля набсовет ПриватБанка объявил об избрании международно признанной компании по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПАО КБ «ПриватБанк». Среди претендентов на главу ПриватБанка есть немец.
В наблюдательном совете банка считают, что председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак "выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния банка и завершает антикризисную каденцию на посту председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк»".
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