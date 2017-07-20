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Повышенные продажи доллара на межбанке 20 июля финансисты назвали ситуативными
20:48 20.07.2017 |
Небольшая активизация экспортеров 20 июля вылилась в 3-копеечное снижение безналичного курса доллара - до 25,89-25,92 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Рост валютных продаж на межбанке со вчерашних $217,28 млн. до $258,20 млн. позволил удовлетворить небольшой отложенный спрос и даже сформировать крошечный избыток доллара.
«После открытия межбанковской торговой сессии уровнями 25,94-25,96 грн./$ на безналичном рынке наметилось плавное движение вниз. К обеду котировки подошли к 25,91-25,92 грн./$. Во второй половине дня остатки клиентских заявок банки закрывали в диапазоне 25,89-25,92 грн./$», - уточнил Верхградский.
В тоже время валютный излишек был не таким значительным, чтобы на торгах появился регулятор с покупкой.
«Нацбанк сегодня не выходил на рынок», - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Повышенные продажи доллара финансисты назвали ситуативными, и не ждут новых крупных распродаж.
Также они не рассчитывают на серьезные пертурбации на рынке из-за обнародованных вчера валютных нововведений Нацбанка: их утвердили постановлением №65.
«Указанные нововведения, на наш взгляд, больше направлены на усовершенствование нормативно-правовой базы НБУ, нежели на реальную либерализацию условий работы на валютном рынке. Поэтому влияние на курс гривны они не окажут», - заверил Станислав Верхградский.
Малозначительным финансисты считают даже упрощение правил по покупке валюты под операции с облигациями внутреннего госзайма. Ранее власти рассчитывали, что смогут завлечь в Украину иностранные капиталы, и всучить западным инвесторам наши гривневые долговые бумаги.
«Мы не рассчитываем, что нововведения в части покупки и перечисления инвалюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ, способны оказать весомое давление на курс. Количество таких операций от общей доли операций с валютой на рынке - незначительно», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты ждут от Нацбанка снятия других ограничений - куда более существенных. Но сами признают, что чиновники смогут сподобиться на них лишь после полной экономической стабилизации в стране.
«Сюда можно отнести ограничение по покупке банком на собственную открытую валютную позицию в размере не более 0,5% регулятивного капитала за один операционный день и нормативное значение длинной ОВП банка 1,0%», - заметил Станислав Верхградский.
Завтра банкиры не предвидят никаких сколько-нибудь существенных изменений на межбанке. Торговлю прогнозируют в привычных диапазонах.
«21 июля ожидаем спокойной ситуации на рынке и диапазон торгов 25,90-25,95 грн./$», - сказал Олег Куринной.
А Станислав Верхградский ждет в этом диапазоне лишь старта торгов, и рассчитывает на дальнейшее удешевление гривни.
«Не исключаем попытки гривны пробить нижнюю границу указанного диапазона. Однако далеко за пределы упомянутых выше уровней курс доллара вряд ли уйдет, поскольку в таком случае увеличивается вероятность появления на торгах Нацбанка с выкупом валюты», - уверен он.
Правда, в укрепление гривни верят не все, есть и альтернативная точка зрения. Хотя ее придерживаются немногие.
«Сегодня протестировали нижнюю границу торгового диапазона на 25,90 грн./$, но, скорее всего существенного снижения пары не последует, и ближе к концу месяца опять будем в районе 26,0 грн./$», - заверил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
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