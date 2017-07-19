Валютчикам не удалось серьезно раскачать курс доллара на межбанке 19 июля

Не повезло продавцам: в первой половине дня котировки пытались приподнять на отсутствии крупных распродаж, однако, еще до обеда на торги поступили крупные суммы валюты и спрос удовлетворили. Это сдержало рост курса доллара и выровняло рынок.

«Межбанк открылся на уровне 25,92-25,93 грн./$. По мере роста валютного спроса котировки поднялись к 25,93-25,95 грн./$ к 11:00. А затем еще подросли до 25,95-25,96 грн./$, несмотря на выход большего количества продавцов», - рассказал UBR.ua об утренних событиях директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Финансисты не стали делать события из-за утренней расбалансировки рынка. В запоздалом появлении крупных экспортеров не увидели спекулятивной игры, и продолжили говорить о сезонности.

«Начало уборочной кампании и активный бизнес-сезон у металлургов - основные факторы, которые сейчас оказывают и продолжат оказывать в ближайшие дни влияние на достаточные объемы предложения», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом валютный рынок никак не отреагировал на провокационное заявление террориста Захарченко об учреждении на востоке Украине «Малороссии». Финансисты опасаются только одного - последствий: что подобные заявления выльются в обострении ситуации на Донбассе, которые уже смогут повлиять на курс.

«Реакцию рынка на заявления представителей ДНР не ожидаем. При этом стоит отметить, что серьезная эскалация конфликта на востоке Украины негативно отразится на стоимости национальной валюты», - подчеркнул начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

На завтра финансисты дают достаточно спокойные прогнозы на курсы валют. Например, Олег Куринной ждет торговли в рамках 25,90-26,0 грн./$.

Более узкий курсовой коридор спрогнозировал Станислав Верхградский - 25,90-25,95 грн./$.

«20 июля котировки останутся под влиянием сезонного фактора низкой деловой активности. Активной подготовки компаний к бюджетно-налоговому периоду пока не ожидаем», - объяснил он.

Если курс доллара на межбанке 19 июля немного подрос, то евровалюты наоборот - откатился после преодоления психологического уровня: со вчерашних 30,03-30,03 грн./евро до 29,89-29,91 грн./евро.

«Основным фактором в удорожании евро по отношению к гривне сыграла ситуация на международном валютном рынке, где в последнее время европейская валюта демонстрирует уверенный рост. Так в середине июня пара евро/доллар торговалась в район $1,11-1,12/евро, а к текущему моменту поднялась до $1,153/евро. Здесь сказывается и ожидания улучшения в европейской экономике и снижение ожиданий подъема ставки американским регулятором на ближайших заседаниях. Оба фактора сейчас оказывают поддержку европейской валюте и толкают ее вверх», - прокомментировал UBR.ua ситуацию аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.

Снижение мировых котировок по евро связывают с сегодняшним заседанием Европейского центробанка, на котором могут быть приняты новые решения по выкупу проблемных активов в ЕС, то есть по объемам эмиссии евровалюты. Также свою роль сыграла курсовая коррекция.

«Сегодня безналичный курс евро незначительно снизился вслед за коррекционным нисходящим движением евровалюты на международном рынке, которое последовало за активным ростом единой валюты накануне на фоне новостей касательно законопроекта о здравоохранении в США», - отметил Станислав Верхградский.

В дальнейшем эксперты ждут большего влияние на пару евро/доллар со стороны американского рынка.

«С февраля 2015 года она остается в диапазоне $1,05-1,16/евро. Сейчас мы движемся к верхней границе данного диапазона. При всех положительных факторах для евро, главную скрипку все равно будет играть доллар и решения ФРС, поскольку ЕЦБ пока занял выжидательную позицию», - заверил UBR.ua старший аналитик ГК «Форекс клуб» Андрей Шевчишин.