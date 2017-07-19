Финансовые новости
- |
- 19.07.17
- |
- 23:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Валютчикам не удалось серьезно раскачать курс доллара на межбанке 19 июля
20:57 19.07.2017 |
Не повезло продавцам: в первой половине дня котировки пытались приподнять на отсутствии крупных распродаж, однако, еще до обеда на торги поступили крупные суммы валюты и спрос удовлетворили. Это сдержало рост курса доллара и выровняло рынок.
«Межбанк открылся на уровне 25,92-25,93 грн./$. По мере роста валютного спроса котировки поднялись к 25,93-25,95 грн./$ к 11:00. А затем еще подросли до 25,95-25,96 грн./$, несмотря на выход большего количества продавцов», - рассказал UBR.ua об утренних событиях директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Финансисты не стали делать события из-за утренней расбалансировки рынка. В запоздалом появлении крупных экспортеров не увидели спекулятивной игры, и продолжили говорить о сезонности.
«Начало уборочной кампании и активный бизнес-сезон у металлургов - основные факторы, которые сейчас оказывают и продолжат оказывать в ближайшие дни влияние на достаточные объемы предложения», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
При этом валютный рынок никак не отреагировал на провокационное заявление террориста Захарченко об учреждении на востоке Украине «Малороссии». Финансисты опасаются только одного - последствий: что подобные заявления выльются в обострении ситуации на Донбассе, которые уже смогут повлиять на курс.
«Реакцию рынка на заявления представителей ДНР не ожидаем. При этом стоит отметить, что серьезная эскалация конфликта на востоке Украины негативно отразится на стоимости национальной валюты», - подчеркнул начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
На завтра финансисты дают достаточно спокойные прогнозы на курсы валют. Например, Олег Куринной ждет торговли в рамках 25,90-26,0 грн./$.
Более узкий курсовой коридор спрогнозировал Станислав Верхградский - 25,90-25,95 грн./$.
«20 июля котировки останутся под влиянием сезонного фактора низкой деловой активности. Активной подготовки компаний к бюджетно-налоговому периоду пока не ожидаем», - объяснил он.
Если курс доллара на межбанке 19 июля немного подрос, то евровалюты наоборот - откатился после преодоления психологического уровня: со вчерашних 30,03-30,03 грн./евро до 29,89-29,91 грн./евро.
«Основным фактором в удорожании евро по отношению к гривне сыграла ситуация на международном валютном рынке, где в последнее время европейская валюта демонстрирует уверенный рост. Так в середине июня пара евро/доллар торговалась в район $1,11-1,12/евро, а к текущему моменту поднялась до $1,153/евро. Здесь сказывается и ожидания улучшения в европейской экономике и снижение ожиданий подъема ставки американским регулятором на ближайших заседаниях. Оба фактора сейчас оказывают поддержку европейской валюте и толкают ее вверх», - прокомментировал UBR.ua ситуацию аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.
Снижение мировых котировок по евро связывают с сегодняшним заседанием Европейского центробанка, на котором могут быть приняты новые решения по выкупу проблемных активов в ЕС, то есть по объемам эмиссии евровалюты. Также свою роль сыграла курсовая коррекция.
«Сегодня безналичный курс евро незначительно снизился вслед за коррекционным нисходящим движением евровалюты на международном рынке, которое последовало за активным ростом единой валюты накануне на фоне новостей касательно законопроекта о здравоохранении в США», - отметил Станислав Верхградский.
В дальнейшем эксперты ждут большего влияние на пару евро/доллар со стороны американского рынка.
«С февраля 2015 года она остается в диапазоне $1,05-1,16/евро. Сейчас мы движемся к верхней границе данного диапазона. При всех положительных факторах для евро, главную скрипку все равно будет играть доллар и решения ФРС, поскольку ЕЦБ пока занял выжидательную позицию», - заверил UBR.ua старший аналитик ГК «Форекс клуб» Андрей Шевчишин.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Валютчикам не удалось серьезно раскачать курс доллара на межбанке 19 июля
ТОП-НОВОСТИ
|Максим Нефьодов: Через пять лет мы, конечно, не станем Польшей
|Президент-арбитр. Зачем Яценюк намекает на свои президентские амбиции
|Тошнотворный ужин Трампа с Путиным. Почему это выгодно Украине
|Екатерина Рожкова: Осталось 8-10 банков, к которым у НБУ есть вопросы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ упростил условия покупки инвалюты для ряда операций
|Смерть "совка". Что даст Украине новый сержантский корпус
|Кабмин одобрил финплан "Нафтогаза" на 2017 без учета повышения цены на газ для населения
|Плохие новости для России. Почему война не утомила, а разозлила украинцев
|NYT: Список гостей на встрече Трампа-младшего с россиянами пополнился новым именем
|Почему террористы все чаще обстреливают жилые кварталы городов и сел Донбасса
Так называемая "армия "ДНР" сейчас переживает не лучшие времена и укомплектована далеко не специалистами военного дела. "Кучность стрельбы" свидетельствует как о несовершенстве разведки (если она вообще сейчас проводится у них), так и о кривых руках артиллеристов.
|Трамп представил кандидатуру на пост посла США в России
Это интересно
|32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160
|«Нано-квартиры» – последняя тенденция рынка в перенаселенном Гонконге
|Американцы испытали лазерную пушку в Персидском заливе
|Крупнейший в мире алмаз Lesedi la Rona могут распилить для продажи
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам